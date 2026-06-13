林静 - 深圳湾文化广场 | 红棉树下

周末想找点新意，却又不想舟车劳顿，深圳湾口岸过关后不到15分钟车程，在后海核心区的「巨石群」深圳湾文化广场，是理想去处。它不像传统商场以消费和热闹为主调，更像一座从海湾土壤中自然生长出来的艺术聚落，让人在繁忙都市中寻得片刻喘息。



广场由MAD建筑事务所操刀，数座圆润浑厚的石形建筑错落分布，最高达52米。外墙铺设来自福建的天然石材，表面保留风化般的粗犷肌理。远观犹如散落海湾的巨型陨石，近看则见石材接缝之间巧妙嵌入玻璃幕墙，自然光线穿梭其间，形成石缝透光的层次效果，极具雕塑感。



有别于一般商场的封闭格局，文化广场刻意淡化室内外界线。背靠深圳人才公园的绿意，面向深圳湾辽阔海景，户外绿坡、石板步道与行人天桥彼此串连，构成富层次感的立体漫步路线。



广场设有常设展览及不同主题特展。我最近到访时，便欣赏了聚焦中国当代建筑发展，以及由建筑师马岩松亲自策展的英国艺术家埃斯．德芙琳（Es Devlin）亚洲首展《我心归处》（Take Me Home）。



然而，看展往往只是来这里的借口。在巨石环抱的广场间放慢脚步，看光影如何沿着石材表面缓缓流动，便可感受一种在内地大城市中并不常见的从容与松弛。地下层的设计选物店与咖啡馆亦颇具水准，逛累了点1杯冷萃咖啡，隔着落地玻璃看公园水面上的野鸭悠然游弋。这种难得的「无所事事」，也许正是周末最奢侈的享受。



林静