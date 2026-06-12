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七仙羽 - 八宅风水 要看个人命卦 | 七仙语

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7小時前
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生活 专栏
內容

　　上期讲过九运应该挑哪一类方向的屋子，今期介绍一些命卦的重要作用。个人命卦确实会影响风水布局的选择，特别是在「八宅风水」学派中，命卦是将个人的出生年份与八卦方位相结合，用来判断住宅吉凶的核心依据。

　　东四命与西四命

　　根据出生年，每个人会被归类为「东四命」或「西四命」：

　　东四命（坎、离、震、巽）： 适合居住坐北、坐南、坐东、坐东南的房子。

　　西四命（干、坤、艮、兑）： 适合居住坐西北、坐西南、坐东北、坐西的房子。

　　如果命卦与住宅坐向配合，能增加运势，反之则可能导致家庭成员不和或事业不顺、破财损丁。

　　每个人的命卦在阳宅中都有对应的四个凶方（绝命、五鬼、祸害、六煞）： 适合做厨房、厕所、储藏室等「压煞」，若做卧室则可能导致烦躁、失眠、是非多。风水强调「人地和谐」，同样的房子对不同命卦的人有不同的影响。

　　根据命卦，可选定适合自己的方位放置办公桌、床头，以提升个人的人际关系、事业、感情。流年趋吉避凶： 在看流年飞星（如二黑、五黄等凶星）时，需配合命卦判断自己是否中了煞气，以便在室内布局上进行调整。

　　查找命卦，举例，1980年出生的男人，命卦是坤卦，女命是巽卦。坤卦是西四命、吉方在西北、西南、东北、西的房子。巽卦是东四命，适合居住坐北、坐南、坐东、坐东南的房子。计算命卦比较复杂，可以在网上查询，用「命卦速查表」搜寻就能找到。

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2026-05-29 02:00 HKT
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