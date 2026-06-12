张诺 - 香港名物鸡蛋仔 | 任意行

最近与一位来自北欧的朋友聚旧，谈起旅游话题时，他说几乎每年都会到香港一次。对不少外国旅客而言，香港的吸引力在于中西文化交融、繁华都市景观，以及方便快捷的交通网络；但对他来说，最令他念念不忘的，却是一份看似平凡的街头小食－－鸡蛋仔。



这位挪威友人每次到香港，总喜欢四处漫步，穿梭于闹市与旧区之间，感受街道上热闹气氛。他喜欢逛市场、乘搭电车，也喜欢在转角小店前停下脚步，观察香港人的日常生活。



在众多美食之中，最能代表香港街头文化的，在他心目中非鸡蛋仔莫属。他说鸡蛋仔有点像家乡常见的waffle。两者同样以面糊制成，经过烘烤后散发诱人的香气。然而，真正品尝过后，他便发现两者其实各有特色。相比之下，鸡蛋仔外层更香脆，内里却保留松软口感；一口咬下去，既有焦香，也有蛋香，层次十分丰富。尤其是新鲜出炉时，那股热腾腾的香气，更令人难以抗拒。



他认为，鸡蛋仔最特别之处不只是味道，而是它与城市生活紧密相连。在北欧，waffle通常在咖啡店、餐厅或家庭聚会中享用，是一种较有仪式感的食品；但在香港，鸡蛋仔却随处可见。无论是在港铁站附近、街角小店，还是热闹商场外，都有机会买到一份新鲜制作的鸡蛋仔。人们可以一边步行、一边聊天、一边品尝美食，简单直接，充满生活气息。



鸡蛋仔不只是一款小食，更是香港独有的城市记忆。



张诺