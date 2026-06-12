KellyChu - 迪士尼Pixar夏日庆典开锣 动画人物星空现身 | Executive日记

首个以Pixar为主题嘅「Pixar Summer Fest」今日起登陆香港迪士尼乐园，呢个暑假Pixar好友约定你，齐齐开心玩！炎炎夏日，一定唔可以错过清爽回归嘅「Pixar水花大街派对」，同一班Pixar好友又唱又跳，玩湿身消暑降温。入夜之后，全新推出嘅无人机表演「Pixar好友星空汇演」闪耀登场，一众Pixar角色投影喺夜空，配合喷泉、灯光效果同大型充气装置等特效，呈现一场灿烂又梦幻嘅星空历险！



乐园处处有惊喜，宾客随时与Pixar好友不期而遇。巴斯光年、胡迪、翠丝、阿乐、阿愁、毛毛、劳苏、Mo仔等角色会喺园区各处现身，一定要把握机会同佢哋自拍！宾客亦可以走入动画艺术教室，亲手画出最喜爱嘅Pixar角色，画完就可以见到佢哋以相同嘅甫士，等你一齐合影留念！



全新嘅无人机表演「Pixar好友星空汇演」喺「迪士尼星梦光影之旅」夜间汇演前率先上演，绝对系今个夏天夜晚嘅重头戏！呢场8分钟嘅光影骚，结合音乐、故事同璀璨视觉效果，带你喺星空之下重温一幕幕Pixar嘅动人友情故事。



园区更推出多款Pixar主题美食，包括四款口味嘅《冲天奇兵》鸡蛋仔、造型趣致嘅「大眼仔」同「三眼仔」雪条，仲有「毛毛怪」薄荷朱古力软雪糕。6月30日起，园区仲设有期间限定「爆谷快闪店」，宾客可以同演艺人员互动，打开藏在「爆谷」嘅Pixar好友毛公仔。



KellyChu



《冲天救兵》卡尔爷爷现身「Pixar水花大街派对」 。