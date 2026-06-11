KellyChu - 保安局青年领袖访酒泉 盼追随黎家盈步伐征空 | Executive日记

继香港首位太空人升空执行航天任务后，保安局青年领袖日前亦抵达甘肃酒泉航天科技中心，深度体验国家在航天科技领域嘅卓越成就。佢哋获安排参加航天技术发展专家讲座，以及亲手体验组装卫星模型，了解精密卫星嘅组成结构，借此领略国家航天科技嘅飞跃发展。



学员全日行程紧凑而充实，佢哋首先参加咗航天技术发展专家讲座，了解中国航天历史同当中艰辛嘅历程，深切体会到昔日一片沙漠嘅「航天城」，系点样由多位全心投入国家航天事业嘅前辈专家，一步步打造成今日国际级规模嘅基地。学员之后仲亲手组装卫星模型（见图），了解精密卫星嘅组成结构。有部分学员仲希望追随黎家盈嘅步伐，期望有朝一日可以代表国家出征太空！



KellyChu