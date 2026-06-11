Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 保安局青年领袖访酒泉 盼追随黎家盈步伐征空 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　继香港首位太空人升空执行航天任务后，保安局青年领袖日前亦抵达甘肃酒泉航天科技中心，深度体验国家在航天科技领域嘅卓越成就。佢哋获安排参加航天技术发展专家讲座，以及亲手体验组装卫星模型，了解精密卫星嘅组成结构，借此领略国家航天科技嘅飞跃发展。

　　学员全日行程紧凑而充实，佢哋首先参加咗航天技术发展专家讲座，了解中国航天历史同当中艰辛嘅历程，深切体会到昔日一片沙漠嘅「航天城」，系点样由多位全心投入国家航天事业嘅前辈专家，一步步打造成今日国际级规模嘅基地。学员之后仲亲手组装卫星模型（见图），了解精密卫星嘅组成结构。有部分学员仲希望追随黎家盈嘅步伐，期望有朝一日可以代表国家出征太空！

KellyChu

最Hit
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
8小時前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
14小時前
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
影视圈
14小時前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
旅游
15小時前
太古城。资料图片
太古城财困男堕楼 倒毙平台
突发
2026-06-08 13:59 HKT
汇丰股价单日急跌逾4% 受累两大负面因素夹击
汇丰股价单日急跌逾4% 受累两大负面因素夹击
股市
13小時前
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
生活百科
14小時前
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
影视圈
12小時前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
更多文章
《守护同行》访问咗两位消防处灾难应变救援队成员。
KellyChu - 《守护同行》披露36小时无间断模拟拯救 消防处灾难应变救援队 获联合国国际认证 | Executive日记
消防处一直秉持「救灾扶危，为民解困」精神守护香港市民，于最新一期刊物《守护同行》访问咗两名灾难应变救援队成员。二人分享中国香港救援队向联合国国际搜索与救援咨询团申请国际救援队认证测评嘅考核过程，其间救援队须展开36小时无间断模拟拯救行动，最终成功通过测评，成为国家第一支获国际认证嘅中型救援队。 　　身为救援队主管嘅助理消防区长文家平透露，考获国际救援队认证测评在国际间属最高荣誉，是次测评历时
4小時前
Executive日记
全新「Pixar好友星空汇演」透过无人机表演与璀璨投影细说一个个动人友情故事。
KellyChu - 集结一众经典角色齐消暑降温 迪士尼Pixar夏日盛典6•12起动 | Executive日记
Pixar一系列卡通例如《玩转脑朋友》、《反斗奇兵》、《海底奇兵》、《怪兽公司》嘅故事励志感人，同时亦系唔少大朋友嘅童年回忆。嚟紧香港迪士尼乐园将会举办「Pixar Summer Fest」，齐集一班深受欢迎嘅Pixar好友：巴斯光年、胡迪、翠丝、阿乐、阿愁、毛毛、劳苏、Mo仔等，带领大家投入一场夏日狂欢，焦点节目包括夜间嘅「Pixar好友星空汇演」及日间嘅「Pixar水花大街派对！」，势让各位粉
2026-06-10 02:00 HKT
Executive日记