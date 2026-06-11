KellyChu - 《守护同行》披露36小时无间断模拟拯救 消防处灾难应变救援队 获联合国国际认证 | Executive日记

消防处一直秉持「救灾扶危，为民解困」精神守护香港市民，于最新一期刊物《守护同行》访问咗两名灾难应变救援队成员。二人分享中国香港救援队向联合国国际搜索与救援咨询团申请国际救援队认证测评嘅考核过程，其间救援队须展开36小时无间断模拟拯救行动，最终成功通过测评，成为国家第一支获国际认证嘅中型救援队。



身为救援队主管嘅助理消防区长文家平透露，考获国际救援队认证测评在国际间属最高荣誉，是次测评历时一个星期，由10名来自不同国家嘅测评官作出多方面检视，其间救援队须展开36小时无间断模拟拯救行动，测评官会考核救援队在管理、搜索、救援、医疗和后勤五个范畴是否达到国际标准。



救援队最终通过测评，成为国家第一支获国际认证嘅中型救援队。高级消防队长江嘉豪归功于团队三方面准备，包括获国家应急管理部导师团队指导，多次与医院管理局合作36小时演练，以及队员日常嘅积极训练。



二人均表示救援队成功取得认证，系队伍几代人奋斗近20年嘅成果，团队亦为考核备战三年，殊不容易。文家平期望未来可培育出联合国认证测评专家，甚至成为导师，协助其他国家成立国际救援队，在国际人道主义救援上继续贡献香港力量。



KellyChu



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