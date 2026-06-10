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冯应谦 - 非洲时尚的想像和现实 | 花样男教授

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冯应谦
4小時前
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生活 专栏
內容

　　最近研究探讨小红书如何通过长期网红的推介塑造1个空间和城市的文化。成功案例多得很，只要大家去坚尼地城海边，看到不少游客打卡，就知道社交网络的威力；不过，小红书上网红的笔记也会加强社会上的刻板印象。我刚到南非，对比一下小红书上的笔记所形容的「非洲印象」，发觉普通人在街头巷尾根本不会穿传统鲜艳灿烂、色彩强烈对比的民族服装。

　　第一，当地非洲时装设计是非常现代的，跟其他欧美款没大分别。第二，南非有高级的服装店，本地品牌会巧妙地把非洲的图腾、色彩、花纹融入设计元素，以彰显地域特色。南非开普敦的Waterfront是游客热点，里面有个品牌叫AAFRICAA，除了服饰，也卖包包、陶瓷、家居摆设等。设计上正是把非洲元素注入时尚，包括有斑马印花、鲜艳夺目的图案，还有印有不同非洲区域图腾的T恤，全部标榜Made in South Africa。定价也不便宜，一件T恤最少要港元两三百，外套更超过一千；售货员都强调，这样的价格是为了支持本地设计、可持续发展。

　　作为学者，总会想大家是不是要摆脱对非洲「原始」、「部落」的刻板印象，但同时又发现，正是这种刻板印象反而成为设计师取材和行销时的重要灵感来源。设计师既在突破框架，又不得不回应全球消费者对「非洲」的想像。至此，不禁想问：去殖民的话语与全球时尚产业中的「非洲元素」，究竟是文化自信的展示，还是一种迎合、甚至反复强化他者想像的矛盾？

冯应谦

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