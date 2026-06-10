KellyChu - 麦当劳108蚊享睇波拍档2人餐 碧咸朗拿甸奴现身「传奇珍藏杯」 | Executive日记

为迎接世界杯开锣，麦当劳特别推出18件麦乐鸡套餐配再度登场嘅「WOW！酱」，以及3款期间限定滋味酱（蜜糖芥末酱、蒜辣蛋黄酱、巨无霸®麦乐鸡酱），仲有多款限时美食包括全新黄金椰脆新地​、黑松露紫菜味Shake Shake粉及珍宝装汽水，24小时麦麦撑球迷，让大家一边睇波一边有美食助庆。



麦当劳亦于活动期间推出多项优惠，如「$12.5黄金椰脆新地」、由晚上6时至凌晨4时提供「$108 睇波拍档2人分享餐」、「深夜狂热1人饱足餐减$3」，无论「独食」或同身边人睇波，总有啱你嘅选择。



此外，麦当劳更限量推出一套6款「传奇珍藏杯」，每款传奇珍藏杯分别印有英国球星碧咸、巴西名宿朗拿甸奴、西班牙嘅耶马、法国嘅亨利、韩国嘅孙兴慜及麦当劳乐园人气角色滑嘟嘟，极具收藏价值。只需透过麦当劳App或亲临餐厅选购18件麦乐鸡套餐或其他指定超值套餐加$9.5升级「大大啖劲量组合」，即随机获赠「传奇珍藏杯」一只！



KellyChu



麦当劳同时限量推出一套6款「传奇珍藏杯」。