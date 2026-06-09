曾安业 - 香港可以有更多「黎家盈」 | 安业兴邦

产业的诞生，往往始于政策；但产业的壮大，有时却始于偶像。



最典型的例子，当年碧咸将英国足球由蓝领阶级标签变成全球时尚流行符号，姚明进军NBA带动了整个中国篮球产业链爆炸式成长。还有乔布斯，其天纵才华激发了无数美国年轻人投身矽谷，梦想以创新改变世界。今日的「黎家盈热潮」，会否亦成为香港科技产业迈进的助燃剂？



5月24日晚，神舟二十三号载人飞船顺利升空，中国载人航天事业再启新里程。其中尤令香港人感到振奋和自豪的是，首位「港产太空人」黎家盈随航天乘组远征星河，这历史性一刻，不仅是香港航天史的里程碑，更标志着香港融入国家发展大局的新起点——原来香港人不仅能在中环的金融风云运筹帷幄，也能在浩瀚宇宙中操作国家最尖端的科研仪器。这彻底打破了许多人的想像天花板。



如果黎家盈的航天梦，是少时被中国首位太空人杨利伟所启发，那么，24日晚仰望黎家盈升空的年轻人中，又会有多少在心底处埋下星河逐梦的种子？我们当然不是期望人人将来都成为载荷专家，但至少能够转化为推动STEM（科学、科技、工程和数学）教育的契机。这是香港培养新时代创科文化的难得机遇，我们至少可以在两个层面下工夫。



航天热潮推动产业起飞



首先，是让这股热潮转化成持久的教育力量。学界除了可以组织航天研学团、太空科学实验设计大赛等，更值得认真研究设立「天宫奖学金」，每年资助在STEM表现优秀的学生，升读本地或内地大学的航天科技相关课程。相比於单纯的宣传与打气，奖学金制度更能将理想化为具体路径，培养人才更见果效。



第二，学生有了本领，也要有一展身手的平台，所以当局不妨研究设立「航天经济办公室」，重点出击，吸引内地和外国的航天供应链企业、微卫星制造商及太空材料研发公司等落户香港。航天科技从来不只是火箭和太空站，它是科技皇冠上的明珠，其所带动的材料学、半导体及生物技术突破，未来均可转化为推动香港高价值供应链与新质生产力发展的引擎。



当航天科技不再只是电视新闻中的宏大叙事，而是实实在在的起飞产业，便更能吸引有志向有潜质的年轻人投身，形成良性循环。



其实，黎家盈不只是星空中的偶像，她为梦想奋斗的故事，更是刻苦实干、追求卓越、敢于攀登的「狮子山精神」的缩影。只要政策得宜、团结齐心，香港未来必定可以培养出更多的「黎家盈」。



当越来越多年轻人把目光投向星辰大海，香港的人才结构与产业格局，或许便会迎来另一场真正深远的蜕变。



曾安业