KellyChu - 民青局联平和基金全港推广教育 世界杯好波「只睇不赌」 | Executive日记

四年一度嘅世界杯开锣在即，为向市民宣扬「睇波唔赌波」讯息，民政及青年事务局及平和基金合办全港抗赌波推广及公众教育计划，昨于将军澳新都城中心三期举行「抗赌足球同乐日」，打响头炮。民青局局长麦美娟出席活动时指，足球本身系一项有益身心嘅体育活动，呼吁市民观赏世界杯赛事时，谨记要做个理性和负责任球迷，远离赌博，为自己及家人建立无赌健康生活。



麦美娟表示，政府一贯政策系不鼓励赌博，针对赌博带嚟嘅问题，政府以多管齐下方式，包括执法打击非法赌博活动、公众教育宣传沉迷赌博祸害、为有需要人士提供辅导和支援服务等。佢特别提醒市民，参与非法赌博（例如向非法博彩网站投注）亦属违法，一经定罪，最高可被判处罚款五万元及监禁九个月，而除咗赌波之外，市面上部分带有「以小博大」元素嘅博彩游戏亦可能令人沉迷，尤其青少年更要提高警觉。



「抗赌足球同乐日」活动透过专题展览，再结合融入AI、AR等创新元素嘅互动游戏，以有趣方式协助市民认清沉迷赌博嘅负面影响及参与非法赌博嘅法律后果，从而学会拒绝任何形式博彩诱惑，重拾纯粹享受体育竞技嘅乐趣。大会亦呼吁公众谨记活动宣传口号－－「睇波唔赌波，一世冇坎坷」！



平和基金将举办一连串活动及宣传项目，包括透过流动宣传车「抗赌平和号」巡回多个地区及走访不同学校，让市民了解沉迷赌博嘅祸害。4间获平和基金资助嘅戒赌辅导中心亦将加强服务，例如延长服务时间接听戒赌热线，让有需要人士得到及时和适切嘅协助。



KellyChu