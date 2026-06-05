张诺 - 沙漠玫瑰 | 任意行

中环的White Cube画廊，正在展出沙特阿拉伯艺术家阿利娅·艾哈迈德（Alia Ahmad）的个人展《与时绽放》（In Time, A Bloom），能在闹市中邂逅这批作品，像在高楼大厦的夹缝里，忽然望见一片异色的原野，让人不由得停下脚步。



这位1996年出生的年轻画家，以流畅的笔触与层层叠加的颜料，铺陈出葱郁茂密的植被，既带着热带植物张狂的生命力，又显现出一派温润从容的秩序。那是艺术家记忆里的沙特阿拉伯，她童年生活过的那片干燥大地，在雨后所爆发的短暂而灿烂的绿意。不过，画中的风景并非全然写实，更像是从回忆中折射出来的景观，有几分恍惚，也有几分童话的色泽。



沙漠玫瑰（Adenium obesum）原生于阿拉伯沙漠，绽放的周期近乎波浪般的节奏，酷热的高温与毫无遮蔽的阳光驱动着这一开花过程。其中一件展出的作品以此为标题，血红色的背景与勾勒花朵的电光蓝，仿似在争艳，完全颠覆了我们对沙漠的印象。有些植物不仅能在干旱严酷的环境中生长，而且恰恰因为这样的环境而繁茂，极具戏剧性。



艾哈迈德又将阿拉伯的书法线条、纺织品的图案，乃至日本木版画的平面构图共冶一炉，令她的风景既熟悉又陌生，仿佛来自某个超越时空的地方。



透过厚重的油彩堆积与朦胧的水墨渲染般笔触，艾哈迈德勾勒出哀婉遐思的景象，干旱广阔的大地成为诸多势力与野心竞相交锋的剧场。而历经这一切，花朵依旧绽放。



张诺