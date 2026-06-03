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李居明 - 梁朝伟新戏 全裸的深层智慧 | 李居明大师会客室

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李居明
20分鐘前
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生活 专栏
內容

　　最近，影帝梁朝伟在电影《寂静的朋友》中挑战了全裸镜头，很多人不知道如何去评论。佛经有云，人若能返朴归真，回到母胎，放下语言的约束，便能拥有婴儿的灵性，探观宇宙有另一个次元的平行世界，这正是这部电影想表达的讯息！对于习惯文字语言，不懂感知灵性的众生而言，这部电影确是看得人一头雾水！但如略为解读，可提升大家欣赏电影的水平。

　　梁能演出这部极具哲理甚至神学境界的电影，他的一生不枉了。这种电影是永恒的、是深邃的艺术及宗教开示录，因此任何年代都可以看，是永恒发光的电影！能拍得这种高层次的电影，亦是梁朝伟对自己影艺生命的一种致敬吧！

　　因梁朝伟主演，香港才会有机会上映这部电影。可惜没宣传，令很多应来看的观众没来，又令来看的观众缺乏适当的导读指引去解读这部电影。我觉得此片和其他戏不同之处是应有剧透！解构此片一般观众才有路可循而进入，方能更欣赏及获得启蒙。

　　有关梁朝伟三段最直入主题重要的戏：其一，是实验室测试出婴孩比成年人具更敏锐的灵性认知能力。其二，为何梁会在银杏树呕吐，这是呼应雌性银杏树的果皮被踩烂后有股呕吐物的味道。其三，直至一场大雨，是暗喻阴阳交合孕育生命必要的滋润物。胎儿赤身裸体来到这个世界，故梁必须为全裸，是剧情需要。但为何要梁转身见到性器，是表达返朴归真的婴童境界，雌雄生命体的融合达至高潮和圆满。

　　这部电影的艺术价值值得我们肯定！感谢导演和梁朝伟及发行公司。香港曾上映这部电影，卖不卖座根本非制作者的初心和意图，何必介意？

　　徇众要求，新光黄埔再度上映《寂静的朋友》，加场今日6月3日下午2时半、6月4至5日中午11时55分。

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

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