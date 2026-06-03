KellyChu - 星光大道齐集四大热点 特设VR体验龙舟竞渡 旅发局香港「夏日盛会」 联乘商户大推优惠吸客 | Executive日记

暑假嚟啦，旅客来港玩，唔少港人亦一家大细放下暑假，旅游发展局推出全新嘅「香港夏日盛会」，就啱晒大家嘅需求。盛会将串联城中焦点活动同优惠，打头阵嘅系迈入50周年嘅「永明香港国际龙舟邀请赛」－－今年全面升级为「永明香港国际龙舟节」，本月喺尖沙咀海滨登场，而海滨活动首次延长至13日，横跨端午节至七一回归档期，俾大家开心玩足半个月！



今年龙舟节赛事将喺6月27至28日举行，参赛队伍、国家同地区数量胜去年。来自16个国家同地区，包括中国、美国、英国、印尼等逾220支队伍、4,500名健儿将参加21项赛事，竞争一定好激烈。Kelly见到班大只仔选手就开心到跳起。



至于相关嘅海滨活动，首次延长至13日（6月19日至7月1日），俾市民同旅客尽情享受传统与现代交织嘅文化体验。星光大道嘅美食街及啤酒乐园将同步登场，大家可以一边叹啤酒、一边为健儿打气。偷偷话你知，现场更设有四大特色打卡位，包括「永明香港龙舟共创站」、22米长传统木龙舟、全新电影《迷你兵团与大怪兽》联乘龙舟主题装置，以及巨型可口可乐樽及龙舟主题打卡热点。如若想体验龙舟竞渡，仲有虚拟实境（VR），让大家用新科技体验传统节庆。



除咗龙舟节，「香港夏日盛会」推广期间，旅发局会联乘 Trip.com Group、优质旅游服务协会、香港零售管理协会、支付宝以及多个商户，推出「夏日礼」，大派数十万份消费优惠。想玩得尽兴又悭到钱？记得mark实日子，享受呢个活力夏日假期喇！



KellyChu



香港旅游发展局将推出全新推广「香港夏日盛会」。