林静 - 一点心意 万般匠心 | 红棉树下

点心，广东话念来温柔－－「一点心意」。细细件，精致在于巧思。鲜虾伴猪肉成烧卖，海鲜与肉脂交织，一吃难忘；巧手折出数十褶的虾饺皮，蒸后雪白剔透，美得叫人舍不得动筷。点心之妙，不在饱肚，而在那份「点点心思」。



这份心思，在良厨心中不断升华。张伟忠师傅掌杓的「醉雍楼」，位处中环心脏的置地广场，开张不久，已成点心迷朝圣地。张师傅带领团队，一口气推出多款升级点心，可说是精心细思「爆棚」。



先说「苗家酸汤金鱼饺」。一条栩栩如生的金鱼在汤中畅泳，南瓜酸汤色泽金黄，微酸开胃，把鱼饺的鲜甜加倍放大。朋友笑说，这哪是点心，根本是池塘里的活物。



「鱼子鹌鹑蛋烧卖」的精髓，藏在肉馅中央那颗鹌鹑蛋。一口咬下，流心蛋黄缓缓涌出，边吃边防蛋浆「爆射」，同时更佩服厨师的巧手－－要把熟蛋完美包裹，何其考功夫。面层缀以晶莹鱼子，咸鲜与肉香层层递进。



「松露菌皇黑天鹅酥」上桌，全桌惊叹。黑天鹅造型精致得令人舍不得下箸－－那是芋蓉加黑松露酱炸起的芋角，油炸发起的「羽毛」几可乱真。大家笑说，以后发生「黑天鹅事件」，未必是坏事，反而会忆起张师傅这道美味。



女士们最期待「开心果手工手袋酥」。红酥皮比名牌鳄鱼皮更美，外形酷似爱马仕手袋，馅料是开心果蓉，香甜细腻。一口一个「超级开心」，名副其实。



张师傅的匠心不止于此。富贵濑尿虾饺皇、醉雍特级虾饺皇、蓝梦蝶豆苗饺，每一款都见功力；软心叉烧酥、一口和牛酥、红米酥炸脆皮虾饺、酥皮咖啡蛋挞－－厨艺在此绽放。



从前点心是茶楼的吆喝与蒸笼白烟，如今在张师傅手中成了艺术品。一点心意，可以很轻，也可以很重。重到让人专程前往，重到让人舍不得吃。



林静