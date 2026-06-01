Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 一点心意 万般匠心 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　点心，广东话念来温柔－－「一点心意」。细细件，精致在于巧思。鲜虾伴猪肉成烧卖，海鲜与肉脂交织，一吃难忘；巧手折出数十褶的虾饺皮，蒸后雪白剔透，美得叫人舍不得动筷。点心之妙，不在饱肚，而在那份「点点心思」。

　　这份心思，在良厨心中不断升华。张伟忠师傅掌杓的「醉雍楼」，位处中环心脏的置地广场，开张不久，已成点心迷朝圣地。张师傅带领团队，一口气推出多款升级点心，可说是精心细思「爆棚」。

　　先说「苗家酸汤金鱼饺」。一条栩栩如生的金鱼在汤中畅泳，南瓜酸汤色泽金黄，微酸开胃，把鱼饺的鲜甜加倍放大。朋友笑说，这哪是点心，根本是池塘里的活物。

　　「鱼子鹌鹑蛋烧卖」的精髓，藏在肉馅中央那颗鹌鹑蛋。一口咬下，流心蛋黄缓缓涌出，边吃边防蛋浆「爆射」，同时更佩服厨师的巧手－－要把熟蛋完美包裹，何其考功夫。面层缀以晶莹鱼子，咸鲜与肉香层层递进。

　　「松露菌皇黑天鹅酥」上桌，全桌惊叹。黑天鹅造型精致得令人舍不得下箸－－那是芋蓉加黑松露酱炸起的芋角，油炸发起的「羽毛」几可乱真。大家笑说，以后发生「黑天鹅事件」，未必是坏事，反而会忆起张师傅这道美味。

　　女士们最期待「开心果手工手袋酥」。红酥皮比名牌鳄鱼皮更美，外形酷似爱马仕手袋，馅料是开心果蓉，香甜细腻。一口一个「超级开心」，名副其实。

　　张师傅的匠心不止于此。富贵濑尿虾饺皇、醉雍特级虾饺皇、蓝梦蝶豆苗饺，每一款都见功力；软心叉烧酥、一口和牛酥、红米酥炸脆皮虾饺、酥皮咖啡蛋挞－－厨艺在此绽放。

　　从前点心是茶楼的吆喝与蒸笼白烟，如今在张师傅手中成了艺术品。一点心意，可以很轻，也可以很重。重到让人专程前往，重到让人舍不得吃。

林静

最Hit
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
11小時前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
10小時前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
15小時前
佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减
佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减
饮食
9小時前
戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶
戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶
影视圈
9小時前
罗便臣道火警｜㓥场大王尹柏权争议不绝 多个商场沦死场 小业主一壳眼泪
罗便臣道火警｜㓥场大王尹柏权争议不绝 多个商场沦死场 小业主一壳眼泪
突发
9小時前
邓萃雯与歌后闺密惊喜世纪合体 当年吻照流出传「断背恋」 歌后曾两度晕倒离婚9年
邓萃雯与歌后闺密惊喜世纪合体 当年吻照流出传「断背恋」 歌后曾两度晕倒离婚9年
影视圈
11小時前
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
20小時前
定存攻略｜港元定存3个月优惠突破3厘 现有客户12个月2.95厘 起存额仅100元
定存攻略｜港元定存3个月优惠突破3厘 现有客户12个月2.95厘 起存额仅100元
投资理财
15小時前
更多文章
林静 - 运动旅游 | 红棉树下
　　朋友聚会，话题已从「去哪里打卡」变成「去哪里打网球」。打开社交媒体，演算法不断推送清迈的红土场、曼谷的夜间网球中心，以及布吉岛海边的度假式训练营。看着朋友一身网球装束在棕榈树下挥拍，我不禁想香港能否加入这股运动旅游风。 　　运动旅游的核心，早已超越观赛，转向深度体验，马拉松比赛就是成功例子。网球旅行也在发展中，因为它能融合运动、社交与度假，门槛适中，适合三五知己同行。泰国成功之处，正是将
2026-05-30 02:00 HKT
红棉树下