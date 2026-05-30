Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯榕榕（Ruby） - 城市场景与高订工艺交织 | 榕榕细语

榕榕细语
榕榕细语
冯榕榕（Ruby）
19小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　大家对Chanel都不会陌生，每年的新设计，特别是手袋，都是长期售罄或处于Waiting List状态。但其实时装才是Chanel的王牌，品牌设计极度重视布料与工艺研究，拥有专责斜纹软呢（Tweed）的工房Maison Lesage，还有另一个工房Atelier Lognon专责褶皱工艺，成就其无可取代的法式Savoir-faire。

　　2026年Métiers d'art系列是创意总监Matthieu Blazy上任后首个工艺坊系列。Blazy以「城市众生相遇」为核心概念，将骚场带至纽约百年地铁站Bowery Station，让日常通勤场景与高订工艺交织。他表示：「纽约地铁属于所有人……每个人都是自己故事中的主角。」

　　本季最震撼的工艺，是Maison Lesage以纯手工打造的动物纹刺绣。绿色豹纹、虎纹、斑马纹，以手工流苏绣出立体纹理，将羊毛纱线与崭新物料结合，为经典软呢注入新意。Lesage是Chanel旗下最古老的刺绣工坊，2002年纳入品牌，传承独特传统技术并锐意革新。工匠需先描图、压粉显轮廓，再以精准针法将纱线、珍珠或珠片绣成艺术品，每一针都耗时极久，且不能出错。一件刺绣外套的花瓣流苏，需要工匠以纯手工制作数天才能完成。

　　另一项令人叹为观止的工艺，来自Atelier Lognon的褶皱技术。Lognon以特制纸模对丝、棉、皮革等面料进行加热加压，形成永久性褶纹。工序极其繁复：面料先熨烫，置入上下纸模收紧卷筒，送入摄氏85至100度烤炉1至1.5小时，静置至少一天确保完美褶纹。工坊收藏达3,000种纸模，代表着不同的褶皱风格。本季Blazy以这种工艺创造休闲却高级的轮廓，让日常感与高订感无缝交融。在机械化时代，Lognon仍保留大量手工操作，这在时尚界极为稀有。

　　第三项工艺来自Maison Goossens，Chanel的珠宝和铸造工坊。Goossens以手工锤打、抛光、仿旧及镶嵌宝石，为造型画龙点睛。本季的Art Deco风格珠宝，融合了金工与艺术，延续拜占庭风格传统，工序一丝不苟，技术要求等同高级珠宝。

　　Blazy亦结合Maison Montex的立体刺绣、Maison Massaro的后系带鞋，打造从玩味俏皮到实穿前卫的不同气质。系列更于丝绸内衬上手绘纽约场景，包括Coco Chanel在天际线前遛狗的画面。

　　从Métiers d'art 2026可见，Chanel以一针一线刻画城市缩影，让日常与高订无缝交融，这正是时装才是王牌的原因。每一块布料、每一针刺绣、每一道褶皱、每一颗宝石，都蕴含着匠心工艺与品牌对完美的执着。

冯榕榕（Ruby）

最Hit
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
12小時前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
5小時前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
14小時前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
11小時前
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
时事热话
8小時前
罗便臣道火警｜昏迷3男女危殆 单位有吸毒工具 大门被梳化阻挡
02:09
罗便臣道火警｜64岁男住户及两内地女危殆 单位有冰壶 梳化挡大门
突发
2小時前
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
影视圈
2026-05-29 19:49 HKT
莫氏鸡煲︱老板靠流量清还债务 「计划三年后退休」
莫氏鸡煲︱老板靠流量清还债务 「计划三年后退休」
即时中国
5小時前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
22小時前
方嘉柏为城城黄婉曼赢第四口孖宝？
方嘉柏为城城黄婉曼赢第四口孖宝？
马圈快讯
7小時前
更多文章
冯榕榕（Ruby） - 开箱香港 | 榕榕细语
　　今个周末，若北上深圳只打算去商场走一趟，那未免走宝，事关第二十二届中国（深圳）国际文化产业博览交易会（下称文博会）今年在深圳国际会展中心举行，香港馆更以「开箱香港」为主题，由香港特别行政区政府文创产业发展处主办、致远基金会承办，整个展馆就像一个放大版的创意盲盒。 　　文博会其实是文化产业的展示、交流与交易平台，把设计、品牌、科技和文创产品放在同一个场景里，让观众一次过看到不同城市的创意能
2026-05-23 02:00 HKT
榕榕细语