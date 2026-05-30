冯榕榕（Ruby） - 城市场景与高订工艺交织 | 榕榕细语

大家对Chanel都不会陌生，每年的新设计，特别是手袋，都是长期售罄或处于Waiting List状态。但其实时装才是Chanel的王牌，品牌设计极度重视布料与工艺研究，拥有专责斜纹软呢（Tweed）的工房Maison Lesage，还有另一个工房Atelier Lognon专责褶皱工艺，成就其无可取代的法式Savoir-faire。



2026年Métiers d'art系列是创意总监Matthieu Blazy上任后首个工艺坊系列。Blazy以「城市众生相遇」为核心概念，将骚场带至纽约百年地铁站Bowery Station，让日常通勤场景与高订工艺交织。他表示：「纽约地铁属于所有人……每个人都是自己故事中的主角。」



本季最震撼的工艺，是Maison Lesage以纯手工打造的动物纹刺绣。绿色豹纹、虎纹、斑马纹，以手工流苏绣出立体纹理，将羊毛纱线与崭新物料结合，为经典软呢注入新意。Lesage是Chanel旗下最古老的刺绣工坊，2002年纳入品牌，传承独特传统技术并锐意革新。工匠需先描图、压粉显轮廓，再以精准针法将纱线、珍珠或珠片绣成艺术品，每一针都耗时极久，且不能出错。一件刺绣外套的花瓣流苏，需要工匠以纯手工制作数天才能完成。



另一项令人叹为观止的工艺，来自Atelier Lognon的褶皱技术。Lognon以特制纸模对丝、棉、皮革等面料进行加热加压，形成永久性褶纹。工序极其繁复：面料先熨烫，置入上下纸模收紧卷筒，送入摄氏85至100度烤炉1至1.5小时，静置至少一天确保完美褶纹。工坊收藏达3,000种纸模，代表着不同的褶皱风格。本季Blazy以这种工艺创造休闲却高级的轮廓，让日常感与高订感无缝交融。在机械化时代，Lognon仍保留大量手工操作，这在时尚界极为稀有。



第三项工艺来自Maison Goossens，Chanel的珠宝和铸造工坊。Goossens以手工锤打、抛光、仿旧及镶嵌宝石，为造型画龙点睛。本季的Art Deco风格珠宝，融合了金工与艺术，延续拜占庭风格传统，工序一丝不苟，技术要求等同高级珠宝。



Blazy亦结合Maison Montex的立体刺绣、Maison Massaro的后系带鞋，打造从玩味俏皮到实穿前卫的不同气质。系列更于丝绸内衬上手绘纽约场景，包括Coco Chanel在天际线前遛狗的画面。



从Métiers d'art 2026可见，Chanel以一针一线刻画城市缩影，让日常与高订无缝交融，这正是时装才是王牌的原因。每一块布料、每一针刺绣、每一道褶皱、每一颗宝石，都蕴含着匠心工艺与品牌对完美的执着。



冯榕榕（Ruby）