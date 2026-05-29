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王佩儿 - 厨房Style | 侃侃儿谈

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王佩儿
8小時前
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生活 专栏
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　　上个月和团队去意大利公干，除了探访公司在当地的橱柜和炉具生产厂外，还有此行重头戏－－参观「米兰国际厨房家具展」（EuroCucina）。这项始于1974年的展会，历经逾半世纪，已成为全球厨房家具与设计领域的指标性展会，被视为行业风向标，每届都吸引全球成千上万的展商与买家聚首一堂。

　　一直很欣赏意大利的厨房设计与工艺，美学背后，投射的是生活态度和理念。意大利人家庭观念浓厚，周末聚餐、节日团聚是重要文化习惯，因而对厨房设计特别讲究。

　　纵观本届展会，完全感受到新潮厨房设计的革新趋势都紧扣科技进步与现代人的生活需求。传统厨房的功能边界正在悄然打破，家居一体化成为主流，厨房与餐区、休闲区乃至户外空间无缝衔接，使烹饪不再只是「入厨房」，而是承载着互动与仪式感。与此同时，智能科技全面升级，物联网技术融入烹饪、清洁、环境调控全流程，正在重塑用户居家体验。

　　「绿色可持续」亦是贯穿全场的核心理念，环保再生板材、抗菌陶瓷等节能环保材质广泛应用，让精工设计与低碳生活相得益彰。而在视觉与体验层面，设计师们告别冰冷的极简风格，以珍珠米色等柔和色调搭配天然材质，为厨房空间注入温柔气息，贴合大众追求身心舒展的内在需求，让家居空间不止「养眼」，更懂人心。

　　此行所见所学所思，也为我们煤气公司旗下的高级橱柜厨具品牌Mia Cucina推陈出新积蓄新创意。说到这里，允许我预先「卖个广告」－－我们的Mia Cucina即将有一连串新品上市，致力将欧洲的设计工艺，与崇尚明火、镬气的东方煮食习惯完美糅合。毕竟，现代家庭的厨房，除了承载三餐四季、满足实用需求之外，亦是家居「颜值」的重要部分，还要兼具生活的情感与温度。

　　换个角度看展会，直观感受行业脉搏，或多或少能感受到当前欧洲经济的确正面临困境和挑战，不少业界知名品牌为悭成本，没有高调参展，转而选择私属展厅或另租小场接待客户。此外，也看到很多欧洲展商积极求变，纷纷将目光投向海外市场，尤为看好香港与内地的广阔机遇，期待跨地域拓展新商机……

　　厨房这个小天地，蕴藏着一个家庭最真实的生活模样。未来，煤气公司将继续精益求精，用心为每位客户打造舒适、贴心且健康的lifestyle。

香港中华煤气有限公司
企业事务及政府关系总监暨延伸业务总监
王佩儿

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