郭志仁 - 一百日海上旅程 | 九宫格

早前，酒界名人R先生于晚宴上闲谈时突然说：「迟啲再见大家啦，我会离开香港一百日。同老婆一齐上邮轮。」众人先是祝贺，同时也半开玩笑问：「你哋惊唔惊咁样相处一百日，落船会离婚㗎？」



有乘坐邮轮经验的朋友都会提醒，要小心选择同行朋友。邮轮生活空间集中，即使只是五日四夜，彼此朝夕相对，已足以放大性格差异与相处细节。百多小时，可以加深感情，又可能摩擦频生，不愿再共赴旅行，更何况一百日?



当晚有已婚，也有恋爱中的伴侣。大家都坦言，若这个邀请落在自己身上，大概不会轻易答应。不是不爱，而是不确定，爱与感情，是否足以承受日复一日的朝夕相处？R先生却淡然回应，他认为疫情期间，彼此并没出现问题，邮轮生活又可各自安排活动与节奏，不必过于忧虑。



R先生与太太此行，足迹遍及十多个国家，期间亦会登岸游览。两人香港启航，其后途经新加坡、毛里裘斯、南非，再转往欧洲，包括西班牙、葡萄牙、法国、比利时、荷兰、挪威及冰岛，继而横跨大西洋至美国，再至牙买加、巴拿马、危地马拉、墨西哥及加拿大，尾站日本。前日，R先生刚到达比利时布鲁日。二人已计划于未来一两年再次参与同一邮轮公司的其他航线，若三段航程合计，将达三百日，几乎环绕地球一圈。



如果今日你另一半提出，一起上船一百日，你够胆接受挑战吗?



「游荡世界看一看，沿路观光加探访。其实世界每一角，全是宽敞的客房。」 Dry －－《20000日环游世界》



郭志仁