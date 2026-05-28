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潘雄威 - 儿童吞牙膏有害吗？ | 乳齿童时

乳齿童时
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潘雄威
16小時前
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生活 专栏
內容

　　氟化物能有效防止蛀牙是众所皆知的事，所以家长应该给孩童这类牙膏刷牙。然而，由于6岁以下儿童的咽喉肌肉还未发育成熟，他们刷牙时经常吞牙膏。

　　儿童牙膏通常印有卡通公仔，味道吸引，十分诱人，小宝宝可能偷偷地当甜品吃。但儿童吞下含氟牙膏有害吗？

　　成人用牙膏的氟化物含量为百万分之1,000至1,500，即所谓1,000-1,500ppm，是约千分之一，或是0.1-0.15%。儿童牙膏则只有600-1,000ppm。医学研究显示，幼儿每次刷牙最高会吞下牙刷上牙膏的60%，当牙膏味道像糖果时，他们更加会主动吞下去。

　　当过量的氟化物持续进入幼儿身体，会积聚于正在发育的恒齿，在珐瑯质留下永久的斑纹，轻则是淡白色条纹，严重的是深啡色斑，令珐瑯质脆弱和凹陷。0至8岁是大部分恒齿珐瑯质的发育期，5岁前是关键，因为前牙就是在这几年成长。

　　既要防止蛀牙，亦要降低吞下过量氟化物的风险，牙膏用量要适可而止。3岁以下的幼童，用一粒米大小就足够，3至6岁的儿童，用量应控制在红豆那样大。当孩子到7至8岁，懂得完全将牙膏吐出，就可以考虑用成人牙膏。

　　想小朋友拥有健康洁白的牙齿，除了没蛀蚀，也要表面平滑没色斑。但家长要认识安全氟化物份量。一个4岁体重16kg的小朋友，每日安全吞咽量是1mg，即是4粒米大小的牙膏，若食下80mg，即是一支80g的牙膏，就会中毒。所以一般儿童牙膏都是60g，就算小朋友整支吞下仍是安全！

潘雄威

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