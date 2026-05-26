月理万机 - 二号客运大楼启用 开拓机场新里程 | 月理万机

全新的出行体验，即将在香港国际机场展开。二号客运大楼（T2）的离港设施将于5月27日启用。在启用前夕，我们特别在新客运大楼举行了一连串活动，为此重要里程揭开序幕。



5月22日举行的二号客运大楼开幕典礼与「香港国际机场酒会2026」，邀请约1500名政商界代表及业务伙伴等出席，为全新T2举行开幕仪式，并向他们展示机场最新的发展成果与创新服务。紧接其后，5月23至24日于同一场地举行的「香港国际机场博览暨招聘会2026」，率先向公众展现大楼的新面貌，吸引不少市民与求职人士到场感受一番。



率先踏足T2的访客，纷纷感受到其崭新气象。整座大楼建筑现代化，空间感与实用性并重，楼顶的弧形线条，加上玻璃幕墙透进自然光，使环境舒适、光洁明亮。离港大堂设置多组数码屏幕，播放不同主题的内容，为新大楼增添年轻活力，希望旅客在踏进机场一刻，已感受到轻松愉快的气氛。



为迎接T2首批旅客，我们于5月中旬完成了一次大型「综合营运测试」。在机管局、本地航空公司、地勤服务供应商及政府部门逾千名人员积极参与下，模拟整个离港流程。参与的人员以第一身旅客角度「出发」，亲身体验及提供意见，有助我们彻底调整各项运作细节，为正式启用做好周全准备。



随着三跑道系统于2024年年底全面投入运作，航班升降量持续上升，T2新离港设施在营运后首12个月，预计可处理约800万人次旅客，有效分流离港航班，迎接暑假旅游旺季客运量。



展望未来，T2抵港设施预计将于2027年内启用。我们将继续以专业服务为本，配合机场城市发展项目的推进，朝着每年服务1.2亿人次旅客的目标迈进，建设令香港人引以自豪的机场。

香港机场管理局

机场运行执行总监

姚兆聪