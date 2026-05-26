Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

月理万机 - 二号客运大楼启用 开拓机场新里程 | 月理万机

月理万机
月理万机
月理万机
17小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　全新的出行体验，即将在香港国际机场展开。二号客运大楼（T2）的离港设施将于5月27日启用。在启用前夕，我们特别在新客运大楼举行了一连串活动，为此重要里程揭开序幕。

　　5月22日举行的二号客运大楼开幕典礼与「香港国际机场酒会2026」，邀请约1500名政商界代表及业务伙伴等出席，为全新T2举行开幕仪式，并向他们展示机场最新的发展成果与创新服务。紧接其后，5月23至24日于同一场地举行的「香港国际机场博览暨招聘会2026」，率先向公众展现大楼的新面貌，吸引不少市民与求职人士到场感受一番。

　　率先踏足T2的访客，纷纷感受到其崭新气象。整座大楼建筑现代化，空间感与实用性并重，楼顶的弧形线条，加上玻璃幕墙透进自然光，使环境舒适、光洁明亮。离港大堂设置多组数码屏幕，播放不同主题的内容，为新大楼增添年轻活力，希望旅客在踏进机场一刻，已感受到轻松愉快的气氛。

　　为迎接T2首批旅客，我们于5月中旬完成了一次大型「综合营运测试」。在机管局、本地航空公司、地勤服务供应商及政府部门逾千名人员积极参与下，模拟整个离港流程。参与的人员以第一身旅客角度「出发」，亲身体验及提供意见，有助我们彻底调整各项运作细节，为正式启用做好周全准备。

　　随着三跑道系统于2024年年底全面投入运作，航班升降量持续上升，T2新离港设施在营运后首12个月，预计可处理约800万人次旅客，有效分流离港航班，迎接暑假旅游旺季客运量。

　　展望未来，T2抵港设施预计将于2027年内启用。我们将继续以专业服务为本，配合机场城市发展项目的推进，朝着每年服务1.2亿人次旅客的目标迈进，建设令香港人引以自豪的机场。

香港机场管理局
机场运行执行总监  
姚兆聪

最Hit
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
02:05
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
即时娱乐
11小時前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
6小時前
李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济：户口试过得几蚊 近年夺奖挨出头投资宠物美容学校
李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济：户口试过得几蚊 近年夺奖挨出头投资宠物美容学校
影视圈
5小時前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
2026-05-25 15:47 HKT
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
02:05
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
影视圈
7小時前
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
影视圈
20小時前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
12小時前
青葵公路车祸︱撞车关油价事？巴士公司规定冷气开25°C 业界叹车头体感温度更高 车长或「热到呼呼入睡」
02:21
青葵公路车祸︱撞车关油价事？巴士公司规定冷气开25°C 业界叹车头体感温度更高 车长或「热到呼呼入睡」
社会
7小時前
高温33度阿妈坚拒开冷气 过来人一语道破长辈「体质迷思」：拖下佢只手就知｜Juicy叮
高温33度阿妈坚拒开冷气 过来人一语道破长辈「体质迷思」：拖下佢只手就知｜Juicy叮
时事热话
7小時前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
2026-05-25 13:00 HKT
更多文章
游艇港湾是SKYTOPIA的核心项目之一，未来将成为亚洲崭新机场海岸地标。
月理万机 - 海空相连 建设游艇港湾新地标 | 月理万机
　　香港机场管理局积极推动香港国际机场迈向「机场城市」愿景SKYTOPIA。最近，我们喜见项目相继取得突破性进展－－于3月中与营运商签署经营SKYTOPIA艺术与珍品仓储设施的合约，本月更正式启动游艇港湾项目，邀请全球投资者提交意向书，借此汇聚游艇、酒店及水上活动等不同界别的专家伙伴，共襄香港规模宏大的游艇港湾未来发展。相关消息亦于刚举行的新加坡游艇节上亮相，并获得业界及投资者的广泛关注与积极回响
2026-04-27 02:00 HKT
月理万机