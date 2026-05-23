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冯榕榕（Ruby） - 开箱香港 | 榕榕细语

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冯榕榕（Ruby）
7小時前
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生活 专栏
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　　今个周末，若北上深圳只打算去商场走一趟，那未免走宝，事关第二十二届中国（深圳）国际文化产业博览交易会（下称文博会）今年在深圳国际会展中心举行，香港馆更以「开箱香港」为主题，由香港特别行政区政府文创产业发展处主办、致远基金会承办，整个展馆就像一个放大版的创意盲盒。

　　文博会其实是文化产业的展示、交流与交易平台，把设计、品牌、科技和文创产品放在同一个场景里，让观众一次过看到不同城市的创意能量。今年香港馆共展出九个香港品牌及创作单位，合共逾百件作品，并设有文创产品展销专区，带来80多款香港文创产品，既有展览感，也有购物的即时性。

　　香港馆最值得看的，是它的内容编排。展馆以「工艺盲盒」、「情感盲盒」和「虚实盲盒」三个层次去呈现香港设计，把白铁、霓虹、麻将、玩具、街头文化，以至AI和数码影像，重新变成可观看、可触摸、可消费的创意物件。这种做法很像香港本身的气质：空间不大，但密度高；节奏很快，但细节很多；看似轻巧，实际上很有工夫。

　　从时装角度看，香港馆的魅力不止在作品本身，而在于它把设计变成生活风格。展出的单位包括本地工艺、潮流玩具、本土文化创作与设计师品牌，作品不一定走传统高级订制路线，却很懂得把城市记忆转化成具辨识度的美学语言。这种介乎艺术、时尚与生活用品之间的地带，正是今天文创最有市场感的部分：有故事、有造型，也有购买理由。

　　展场另一个吸引之处，是那种百花齐放的惊喜感。除香港馆外，整个文博会本身占地三万多呎，是大型创意平台，涵盖文化、科技与文创交易，现场能看到设计师珠宝、设计师时装、玉石工艺、机械人和互动科技等不同展项。这类内容之所以好看，不止因为新奇，而是它把不同产业真正放在一起，让观众在短时间内感受到文化如何变成商品、商品如何变成风格。

　　对逛展的人来说，这不止是一次看展，有工艺的温度，有情感的记忆，也有科技的想像。每个展位都可能遇上一件出乎意料的作品。对周末想找灵感的人来说，深圳文博会正好是一个比商场更有趣、比打卡更有内容的选项。

冯榕榕（Ruby）

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