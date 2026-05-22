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黄诗诗 - 第三届「2026永利臻典 ——中国葡萄酒大赛」 | 诗诗酒乐园

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黄诗诗
6小時前
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　　早前去澳门出席「2026永利臻典——中国葡萄酒大赛」颁奖典礼，于永利皇宫举行，今年已经是第三届，有逾800款参赛葡萄酒，共有36项年度最佳奖项，而夺得今年「年度最佳中国葡萄酒」最高荣誉是来自河北的「紫晶庄园小芒森甜白酒2024年」，亦同时夺得「最佳华北葡萄酒」及「最佳甜葡萄酒」两项大奖。我在大会设宴中试了这款冠军酒，带金黄色，香气吸引，带橙花、蜜糖、热带水果、芒果等味道，酸度高，活泼而平衡。另外亦想分享其他重点奖项，包括 「贺兰红乾红 2019」（宁夏）：同时获「最佳宁夏葡萄酒」、「最佳混合红葡萄酒」、「最具性价比葡萄酒」及「最佳赤霞珠混合葡萄酒」四项殊荣；另「香格里拉圣域酒庄乾红 2019」（云南）：赢得「最佳红葡萄酒」、「最佳赤霞珠」和「最佳西南高山葡萄酒」三大奖项。

　　适逢今年永利在澳门成立20周年，颁奖晚宴呈献二十手飨宴以作庆祝，以中国得奖美酒配佳酿，我尤其喜欢永利澳门九鲲餐厅的脆葱鲍鱼配DEVO MV04 2022年香槟制法气泡酒，气泡酒的果香及矿物提升鲍鱼的鲜甜味，二十手盛宴为颁奖典礼画上完美的句号！

　　另外，永利皇宫亦安排了不同得奖中国葡萄酒配搭的盛宴，包括两星米芝莲的谭卉粤菜餐厅及请来上海Scilla地中海菜客席厨师主理的午宴，超级美味！谭师傅的龙虾戈渣及当归豉油鸡真的是必食美馔。美酒配对方面，我特别喜欢牛油紫苏焗龙虾配迦南酒业诗百篇特选长相思2023年，优雅的Sauvignon Blanc提升了龙虾的鲜味。另外Scilla的顶级鱼子酱配鳕鱼慕斯茶碗蒸又适合打卡又美味，我特别喜欢贝壳面配海鲜汤、紫虾及陈年花胶配首芳玫瑰香长相思橙酒 2024年，我是第一次吃花胶意粉，橙酒令海鲜汤的鲜味更浓郁，互相辉映。中国葡萄酒这几年真的越做越好，有机会的话，你也试一试这些得奖葡萄酒吧！

葡萄酒及烈酒作家
酒评人及电视节目主持
黄诗诗

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2026-05-08 02:00 HKT
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