林静 - 城市属于谁？ | 红棉树下

当代中国的城市天际线，仿佛一场由资本与权力共演的狂欢。钢筋与玻璃构成的摩天大厦如雨后春笋，以惊人的速度占领着旧有的街巷与人们的记忆。在这股洪流之中，建筑师马岩松却发出了不一样的声音。他所著的《二十城记》，并非一本枯燥的建筑理论著述，而是一趟以二十座城市之旅的反思。全书最核心的追问，未来的城市，究竟应该属于谁？



马岩松的笔触带有一种罕见的清醒。他将城市划分为三个时代：过去属于神，今日属于资本，那么明天呢？他不无忧虑地指出，当代城市正沦为「权力与资本的纪念碑」，那些高耸的「水泥盒子」固然光鲜，却令人们失去了归属感与精神的锚点。他在书中反复申明一个近乎朴素的信念：未来的城市必须彻底归属于人－－不是抽象的人口数字，而是活生生的记忆、文化与情感。



为了承载这份命题，马岩松选择了一种灵巧而个人化的叙事。他带领读者走过老北京的胡同、求学时的纽约、致敬建筑师路易斯．康的圣地亚哥，以及他为多伦多发展商设计全幢流丽曲线的「梦露大厦」。



在他心中，每一座城市都是一间展厅，陈列着他对建筑「人本角色」的反思。他尤其珍视一种东方的自然观，延续钱学森先生提出的「山水城市」理想。不是将楼宇堆砌成山形的仿生学游戏，而是一种精神境界，让建筑成为「第二自然」，在水泥森林中重新唤起人与天地的诗意连结。其北京的「胡同泡泡」系列便是绝佳注脚，以「针灸式」的有机更新，为千年古都注入当代生活的气息，而非粗暴地推倒重来。



如果说《二十城记》是马岩松建筑思想的宣言，那么他在「珠海文化中心设计」竞赛中的落选，便是其信念的一次残酷而美丽的试金石。那一年，他的方案名为「穹顶下的村庄」。对九百余年历史的银坑村如何成为一个文化中心，评审们期待的，是一座光鲜夺目的「文化地标」，但马岩松却选择了一条最不寻常的路：拒绝大拆大建。他坚持保留原有的街道、古榕树与广场格局，反对将一切抹平后再盖上「大而无当的纪念碑」，并大胆地提倡在古村上空建一个大型透明穹顶，「对过去的封存，也是对未来的想像」。他认为，「文化艺术中心最重要的，是承载文化，而非空间形式。」



结果可想而知，这份怀着温情的方案落选了。然而马岩松的回应没有丝毫失意，反而升华为对行业的深刻反思与对既定规则的勇敢挑战。他直言不讳地指出，真正需要反思的是那些评审专家－－他们骨子里却欠缺接纳异见的勇气。在他眼中，落选亦有意义：「总要有人提出来，博弈和讨论才有可能发生。」这场竞赛虽然落幕，却在业内外引发了一场关于「城市更新是否只有大拆大建唯一解」的公共讨论－－这正是他作为建筑师的使命感，若理想暂时无法实现，至少应指出问题，为公众提供反思的空间。



读罢《二十城记》，再回望珠海的故事，马岩松的「败选」，其实是一份掷地有声的宣言。当前衞思想与主流价值碰撞，输赢从来不是全部。城市的未来，不在于更高、更宏伟的建筑，而在于能否承载人的记忆、情感与梦想。每一位理想主义者的坚持，都在为未来埋下人性的伏笔。



林静