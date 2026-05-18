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KellyChu - 莎莎一连20日MEGA SALE LA MER等名牌笋货低至2折 | Executive日记

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2小時前
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　　迎接盛夏阳光，肌肤更要轻盈补水。本月12至31日莎莎展开MEGA SALE优惠活动，一连20日限时推出超过100款笋货，破防优惠低至2折。把握今次超值时机入手夏日美妆护肤新品喇，无论自用定送人都系好机会。

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