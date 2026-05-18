KellyChu - 莎莎一连20日MEGA SALE LA MER等名牌笋货低至2折 | Executive日记
阅讀更多
內容
迎接盛夏阳光，肌肤更要轻盈补水。本月12至31日莎莎展开MEGA SALE优惠活动，一连20日限时推出超过100款笋货，破防优惠低至2折。把握今次超值时机入手夏日美妆护肤新品喇，无论自用定送人都系好机会。
随着气温升高与冷气房干燥夹击，肌肤防御力要提升！莎莎齐集国际人气品牌LA MER、LANCÔME、ESTĒE LAUDER、CLARINS等，限时激减低至2折，让你随时打造无瑕嫩肌。莎莎同时更有大量保湿防晒产品，包括$198即可入手2件王牌harurada防晒系列；人气sasatinnie全效透光面膜系列买2送1，助你轻松告别干燥烦恼，自信应对炎夏挑战。仲有多款喺韩国掀起抢购狂潮嘅「断货王」现在亦可于莎莎买到，贪靓嘅Kelly准备好参加MEGA SALE血拼喇！
KellyChu
最Hit
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
2026-05-16 18:03 HKT
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
2026-05-15 19:07 HKT
年轻夫妇离家自住 始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
2026-05-15 17:43 HKT
更多文章