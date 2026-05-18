Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 美军前顾问电台爆料 同僚：蜥蜴人长尾可直立行走 坠毁UFO有4种外星物种 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

美国国防部近期公开一批绝密UFO（不明飞行物）档案，重新掀起大家对外星人嘅讨论关注度。日前一位89岁美国科学家普特霍夫（Harold E. Puthoff）声称，美国已从坠毁嘅UFO中回收咗4种截然不同嘅外星物种。佢指，虽然自己尚未直接接触过这些证据，但非常信任与他交谈过的人。

　　普特霍夫毕业于史丹福大学，专攻量子物理学。佢曾经担任五角大楼「先进航空航天武器应用项目」（AAWSAP）顾问、并曾接受中央情报局（CIA）资助研究。佢喺一个电台节目上发表呢个惊人言论，话参与过相关UFO回收工作嘅人员透露，至少有4种外星生命类型，佢并强调系「4个独立嘅类型」。

4种生命体呈现出人形外观

　　普特霍夫并未详细说明这些所谓外星物种，但其长期合作伙伴、同时亦都系前AAWSAP同事戴维斯博士（Dr. Eric Davis）去年曾声称，从坠毁或被击落嘅UFO残骸中寻获嘅生物生命体，分别被命名为：小灰人（Grays）、北欧人（Nordics）、昆虫人（Insectoids）和蜥蜴人（Reptilians）。

　　戴维斯当时参与一场UAP披露基金会的会议，详细介绍咗上述4种生物。佢引述情报称，每个物种都拥有两条手臂和两条腿，呈现出人形外观。其中蜥蜴人和北欧人都与人类体型相当，身高约183公分。前者长有鳞片皮肤、外形像蜥蜴，有四肢和长尾巴，能直立行走。后者系一种高度像人生物，外貌与地球上嘅北欧人非常相似。昆虫人则为虫类类人生物，UFO学者推测牠们外形类似螳螂。而小灰人体型矮小、拥有巨大眼睛且没有毛发，就如电影《第三类接触》中经常描绘的形象。

KellyChu
 

《第三类接触》剧照。
《第三类接触》剧照。
最Hit
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
18小時前
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
18小時前
传《高朋满座2》接棒《爱回家》 「高B」钟煌近况曝光曾卷不伦恋？ 揭与镜仔姊弟关系
传《高朋满座2》接棒《爱回家》 「高B」钟煌近况曝光曾卷不伦恋？ 揭与镜仔姊弟关系
影视圈
7小時前
雇主怒斥断约「公主病」外佣 担遮晾衫润手霜搽唔停 好似来港旅行咁｜Juicy叮
雇主怒斥断约「公主病」外佣 担遮晾衫润手霜搽唔停 好似来港旅行咁｜Juicy叮
时事热话
12小時前
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
2026-05-16 18:03 HKT
朱千雪再度怀孕 去年才与TVB续约又放产假？ 学霸港姐兼顾律师事业 与医生老公组四口之家
朱千雪再度怀孕 去年才与TVB续约又放产假？ 学霸港姐兼顾律师事业 与医生老公组四口之家
影视圈
6小時前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
广西南宁东北5.2级地震 天文台：超过十名市民报告 震动维持数秒。天文台图片
广西柳州市5.2级地震 天文台：超过十名市民报告 震动维持数秒
突发
3小時前
何超蕸追思会｜何超仪悲痛送别何超蕸 谈胞姊死因：全身都有癌 突然离世全家震惊
07:06
何超蕸追思会｜何超仪悲痛送别何超蕸 谈胞姊死因：全身都有癌 突然离世全家震惊
影视圈
12小時前
更多文章
何敬康认为新世代有话题才是好事。
KellyChu - 议员称港猪扒包较好食惹议 濠江小肥陈慧敏游说即转口风 | Executive日记
　　新民党议员何敬康早前扬言「香港嘅猪扒包好食过澳门」，评论成为讨论热话。但佢上周六遇到澳门歌手小肥和陈慧敏，经过二人一番「游说」似乎态度软化，「下次我去澳门再食猪扒包，可能就系会觉得澳门包好食过香港。」又说「我对澳门嘅感情永远系血脉相连」，形容新世代有话题才是好事。 　　何敬康出身于澳门显赫家族，又在香港成长，对于两地猪扒包边个好食啲自然是有话语权，但味道这回事唔同人可以有唔同感受。佢分享
2小時前
Executive日记