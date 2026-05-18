KellyChu - 美军前顾问电台爆料 同僚：蜥蜴人长尾可直立行走 坠毁UFO有4种外星物种 | Executive日记

美国国防部近期公开一批绝密UFO（不明飞行物）档案，重新掀起大家对外星人嘅讨论关注度。日前一位89岁美国科学家普特霍夫（Harold E. Puthoff）声称，美国已从坠毁嘅UFO中回收咗4种截然不同嘅外星物种。佢指，虽然自己尚未直接接触过这些证据，但非常信任与他交谈过的人。



普特霍夫毕业于史丹福大学，专攻量子物理学。佢曾经担任五角大楼「先进航空航天武器应用项目」（AAWSAP）顾问、并曾接受中央情报局（CIA）资助研究。佢喺一个电台节目上发表呢个惊人言论，话参与过相关UFO回收工作嘅人员透露，至少有4种外星生命类型，佢并强调系「4个独立嘅类型」。



4种生命体呈现出人形外观



普特霍夫并未详细说明这些所谓外星物种，但其长期合作伙伴、同时亦都系前AAWSAP同事戴维斯博士（Dr. Eric Davis）去年曾声称，从坠毁或被击落嘅UFO残骸中寻获嘅生物生命体，分别被命名为：小灰人（Grays）、北欧人（Nordics）、昆虫人（Insectoids）和蜥蜴人（Reptilians）。



戴维斯当时参与一场UAP披露基金会的会议，详细介绍咗上述4种生物。佢引述情报称，每个物种都拥有两条手臂和两条腿，呈现出人形外观。其中蜥蜴人和北欧人都与人类体型相当，身高约183公分。前者长有鳞片皮肤、外形像蜥蜴，有四肢和长尾巴，能直立行走。后者系一种高度像人生物，外貌与地球上嘅北欧人非常相似。昆虫人则为虫类类人生物，UFO学者推测牠们外形类似螳螂。而小灰人体型矮小、拥有巨大眼睛且没有毛发，就如电影《第三类接触》中经常描绘的形象。



KellyChu



《第三类接触》剧照。