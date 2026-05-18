姚柏良 - 藉避风塘扩建 善用玉桂山风貌 | 旅有良言

发展局公布了香港仔避风塘扩建方案，计划包括在海洋公园近水上乐园位置兴建东面防波堤，在对岸的鸭脷排小岛兴建一西面防波堤，并将现时大树湾对出的海面划为游艇停泊区，为游艇经济发展注入新动力。



香港仔避风塘作为传统旅游热点，不仅拥有独特的渔港风情，更毗邻海洋公园，在避风塘旁边的玉桂山和鸭脷排，更加是市区内难得一见的连岛沙洲海岸地貌，可谓「好山好水」，极具旅游开发价值。



可是，目前的香港仔避风塘扩建计划，集中优化游艇配套，却没有考虑玉桂山的联动效应。玉桂山海拔196米，交通便利，从利东站出发，约45分钟可登顶，坐拥360度环回海景，远眺南丫岛、海洋公园及银洲。最具挑战性的路线是下山继续向鸭脷排进发，途经连岛沙洲，到鸭脷排的灯塔打卡。



虽然玉桂山风景优美，但并未打造为正式山径，而下山至连岛沙洲一段更是碎石陡坡，登山难度不低，且路线必须原路往返，有部分人不喜欢走回头路，沿海岸「捆边」绕行玉桂山，险象环生。也有人没有注意连岛沙洲的潮汐时间，而被困于鸭脷排。



避风塘扩建计划，正正是善用玉桂山，让公众安全游览鸭脷排的契机。既然扩建计划中，会在两岸兴建防波堤并将其打造为新地标，政府应多走一步，在防波堤增设登岸设施，并利用山径连接鸭脷排，让市民可乘船到鸭脷排，以安全的途径游览灯塔及连岛沙洲。此外，政府应考虑将玉桂山纳入正式行山径，在符合生态保育原则的前提下优化路径结构，提升登山安全与便利性。



希望发展局看阔一点，优化防波堤，令计划达至「山海相连」，将游艇经济、自然山水、渔民文化与海洋公园更紧密地串连，开拓山海相连旅游路线，结合船游和登岛行山，落实香港无处不旅游，打造更具特色的旅游新亮点。



姚柏良