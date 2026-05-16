冯榕榕（Ruby） - Royal Pop亲民经典 | 榕榕细语

有些表，价钱高得叫人心动又心慌，买得起都未必舍得天天戴，买回来反而要小心翼翼收藏，少了那份随性。这时候，品牌联乘就刚刚好——既有经典设计的影子，也保留一点可亲近的距离，让珍藏与实用在同一枚表上和解。



今次Swatch x AP「Royal Pop」系列，延续了Royal Oak的标志性元素，并以缤纷色彩重构经典轮廓，售价由$2,940至$3,150不等，香港只限指定六间门市发售，且不设网上销售，每人每天每店限购1只。系列于今天开卖，消息一出，已引发排长龙抢购热潮，提早霸位的画面亦瞬即成为城中话题。



Swatch诞生于1983年，源于瑞士钟表业面对石英危机时的自救与革新，名字本身就带着「Second Watch」的意味，主打轻松、平价、可靠，又不失设计感。它把腕表从纯粹计时工具，变成日常穿搭的一部分，亦以鲜明色彩、玩味图案和限量发售，建立了非常鲜活的品牌性格。Swatch一向擅长联乘，无论是OMEGA X Swatch、Blancpain X Swatch，还是过往各种设计与艺术合作，都成功把高级钟表的语言，翻译成更大众也更有娱乐性的版本。这种玩法的吸引力，在于它不是复制奢华，而是把奢华的符号重新包装，令更多人可以用较低门槛参与钟表文化。



Audemars Piguet之所以令钟表迷趋之若鹜，关键在于它不止是一个名牌，而是一个真正改写现代高级运动表语言的名字。1972年诞生的Royal Oak，以不锈钢高级表、八角形表圈、外露螺丝与一体式表带，成为表坛经典，甚至把「运动表也可以非常高级」这件事彻底定义下来。正因如此，AP的收藏热度从来不止来自价格，而是在于其辨识度、工艺与历史地位。对很多表迷来说，拥有一枚AP，不止是佩戴，更像是把一段制表史戴在腕上；而那份「想拥有」与「要懂得珍惜」的情绪，本身就极具吸引力。



这份热闹其实很好理解：一方面设计上有AP的经典影子，另一方面，价位又远比真正的高级腕表亲民，刚好落在「买得心痒、又不至于太痛」的甜蜜位置。更重要的是，Swatch一向懂得把「限量」变成一种社交现象，让买表不止是消费，而像是一场参与感很强的城市活动。



说到底，手表最迷人的地方不限于报时，而是替人表态：你喜欢甚么、重视甚么、愿意为哪一种美学停留多久。太昂贵的表未必日日戴上手，但一枚设计有趣、故事完整又带着名门血统的联乘表，却很容易成为那枚最常被戴出门的选择。Royal Pop正好说中这种矛盾心情：既想拥有经典，又希望佩戴自在；既想收藏，又不想把它供奉起来。对今日的表迷而言，最难得往往不是甚么名贵的表，而是最能陪你过日子的那一枚。



冯榕榕（Ruby）