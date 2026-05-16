谭纪豪 - 为万世开太平 | 无名指

中美元首会面举世瞩目，随着特朗普离京，专家学者总结「特习会」各抒己见，其中有个想法很有趣，说中国安排参观天坛，是想向美国灌输中国哲学和理念。天坛是明清两代皇帝祭天之处，象征皇权受命于天，统治者负有让国泰与民安的责任。



媒体上只看到两国领袖在祈年殿的画面，不知习近平有否向特朗普讲解圜丘的文化内涵。除了其中布局暗藏4季12月24节气的玄机，站在圜丘中心的天心石上说话，会听到奇特声效，仿佛声音回荡于天地之间。这是将「天人感应」形象化，人若能与天对话，那么人做的事天都应该看得到。东方人信天理循环，多是现世报应；西方人信末日审判，到死后才算帐。



内地有学者认为特朗普的宗教意识很强，天坛这个行程「很大程度上反映了他的口味」。特朗普自称无宗派基督徒，曾受《正向思考力量》作者Norman Vincent Peale牧师很大的影响，但早前我在某基督教网站看到一篇文章，说他的确是「基督徒之友」（意指他得到教会很大支持），但质疑他是否基督的追随者。这位言行出位的美国总统自认酷爱和平，多次声称应获颁诺贝尔和平奖，他每次军事介入都只想让世界更稳定，那是「为万世开太平」！



中美元首站在祈年殿前的照片很有力量，世界两大经济体受命于天，不止代表着各自上亿的人民，一举一动更足以影响全世界。若要为万世开太平，还得记住前面几句：「为天地立心」、「为生民立命」、「为往圣继绝学」，大国领袖，既得天独厚，就该有这种担当。（IG︰@tamkeiho）



谭纪豪