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KellyChu - 打破标准化框架 自闭童获资助情况好转 爱望基金「心晴支援」3年撑起逾280家庭 | Executive日记

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KellyChu
1小時前
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人生路上总有荆棘，及时嘅帮助可以成为力量。非牟利机构爱望基金自2023年起支持展开「心晴支援」计划，针对有多重逆境嘅高危家庭提供支援，于过去3年已服务超过280个家庭。爱望基金首席执行官毛迪生坦言，人生逆境并非绝望，及时介入是最好保护，「心晴支援」计划打破标准化服务框架，以弹性、低标签化嘅支援，防止家庭危机恶化。

　　其中一位受助妈妈婷婷分享，儿子子翼患有自闭症，2岁就读学前N班时，老师坦言要照顾一班33名学生，无法兼顾子翼，最后她无奈把儿子接回家。惟香港SEN学位一位难求，坊间自闭症康复训练课程亦费用高昂，婷婷因照顾压力陷入焦虑及抑郁。在徬徨无助之际，她得到计划支援，资助子翼在内地进行密集式训练。经过两年，子翼已经成功由「确诊中度至严重自闭症」转为「轻度自闭症」，并且发掘出写书法爱好，婷婷大为感动。

　　毛迪生指出，「心晴支援」计划为每宗个案平均提供2至3万元资助，提供半年嘅短期介入支援，如有需要可再延期，而传统支援服务很多时需要受助人排队、填表及等待，但「危机无得等」，「心晴支援」独特之处在于愿意打破这些标准化服务框架。

张淑贤﹕基金续推「家庭为本 及早介入」模式

　　爱望基金董事张淑贤强调：「『心晴支援』计划证明了只要愿意打破标准化服务框架以及跨专业个案管理，提供具弹性、低标签、快速到位的支援，受助家庭的复原力是可以被释放的。这样可成功稳定家庭危机，防止恶化至出现虐儿或家庭崩溃的情况。未来爱望基金将继续推动『以家庭为本、及早介入、短期密集、长远保护』的介入模式，守护更多幼儿及其家庭的精神健康。」

KellyChu
 

妈妈婷婷及子翼获计划支援。
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