郭志仁 - 袁咏仪做行政总厨? | 九宫格

晚宴之上，行政总厨端出餐厅招牌菜「东安富贵鸡」，然而席间众人目光，都落在她高挑纤瘦的身形上：「哗，劲似《金枝玉叶》嘅袁咏仪！」



初到湖南省会长沙，首顿晚餐在市内最高建筑群，国际金融中心的柏悦酒店（Park Hyatt）。一直以为「君悦」（Grand Hyatt）已属品牌顶级，原来柏悦才是更高端的定位。内敛奢华、静谧绿洲，处处可见艺术细节，尤其融入湖南著名的湘绣作品。



长沙，山水洲城。坐在酒店房间窗边，远眺岳麓山，俯瞰湘江与橘子洲交织的景致。夜里刻意打开窗帘入睡，让晨光作自然闹钟。习惯早起，翌日清晨7时已离开酒店，沿江漫跑，一直到橘子洲。



至于我们暱称为袁咏仪的酒店行政总厨，本名张雯雯，原为室内设计师，后转战烹饪领域，以自己更喜爱的方式重绘人生。15年间到过不少城市，包括多哈与香港，所以即使点心都与港式口味几乎无异，连凤爪也带着熟悉的亲切感。



当晚的「富贵鸡」选用广东清远鸡，以天然香料腌制入味，酿入鲍鱼提鲜，再以荷叶包裹，外层以手工面包塑形包住，工序细致。原以为鸡肉是主角，却发现灵魂在那一盅酸汤。以自制泡姜、泡椒配东安米醋调和，煮成酸辣鲍鱼鸡汤，层次分明，成就一道新派湘菜。



厨师与餐厅，卖点都是背后的故事，这位行政总厨的外貌与经历，就有着不少值得细味的篇章。



「是你的双手，静静燃亮这份爱。」张国荣－－《今生今世》



郭志仁