Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 袁咏仪做行政总厨? | 九宫格

九宫格
九宫格
郭志仁
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　晚宴之上，行政总厨端出餐厅招牌菜「东安富贵鸡」，然而席间众人目光，都落在她高挑纤瘦的身形上：「哗，劲似《金枝玉叶》嘅袁咏仪！」

　　初到湖南省会长沙，首顿晚餐在市内最高建筑群，国际金融中心的柏悦酒店（Park Hyatt）。一直以为「君悦」（Grand Hyatt）已属品牌顶级，原来柏悦才是更高端的定位。内敛奢华、静谧绿洲，处处可见艺术细节，尤其融入湖南著名的湘绣作品。

　　长沙，山水洲城。坐在酒店房间窗边，远眺岳麓山，俯瞰湘江与橘子洲交织的景致。夜里刻意打开窗帘入睡，让晨光作自然闹钟。习惯早起，翌日清晨7时已离开酒店，沿江漫跑，一直到橘子洲。

　　至于我们暱称为袁咏仪的酒店行政总厨，本名张雯雯，原为室内设计师，后转战烹饪领域，以自己更喜爱的方式重绘人生。15年间到过不少城市，包括多哈与香港，所以即使点心都与港式口味几乎无异，连凤爪也带着熟悉的亲切感。

　　当晚的「富贵鸡」选用广东清远鸡，以天然香料腌制入味，酿入鲍鱼提鲜，再以荷叶包裹，外层以手工面包塑形包住，工序细致。原以为鸡肉是主角，却发现灵魂在那一盅酸汤。以自制泡姜、泡椒配东安米醋调和，煮成酸辣鲍鱼鸡汤，层次分明，成就一道新派湘菜。

　　厨师与餐厅，卖点都是背后的故事，这位行政总厨的外貌与经历，就有着不少值得细味的篇章。

　　「是你的双手，静静燃亮这份爱。」张国荣－－《今生今世》

郭志仁

最Hit
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
4小時前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
16小時前
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
旅游
14小時前
马斯克6岁儿子X现身人民大会堂。 美联社
00:15
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
即时国际
4小時前
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地决靠自己去揾
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地
影视圈
5小時前
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
03:50
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
大国外交
5小時前
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
饮食
15小時前
铜锣湾中菜厅点心放题买1送1优惠！米芝莲推介店 $144/位任食虾饺/烧卖/口水鸡 每位加送乳鸽/炖汤
铜锣湾中菜厅点心放题买1送1优惠！米芝莲推介店 $144/位任食虾饺/烧卖/口水鸡 每位加送乳鸽/炖汤
饮食
8小時前
谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛
02:16
谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛
影视圈
10小時前
西贡海下村屋82岁英籍翁烧炭亡 据悉为警务处前高级助理处长欧敏治
西贡海下村屋82岁英籍翁烧炭亡 据悉为警务处前高级助理处长欧敏治
突发
8小時前
更多文章
郭志仁 - 一只手鈪 两种关系 | 九宫格
　　上星期一场某名女校旧生聚会，H小姐甫一坐下，众人目光便不约而同落在她的右手手腕上。女士们相视而笑，有人笑说：「恭喜你呀，终于脱单。」H小姐一脸疑惑：「我仲好享受单身生活㖞。」另一人追问：「咁你又戴住呢只手鈪？」 　　原来，有些首饰，一旦戴上，便不再只是装饰，而是某种关系的象征及宣示。H小姐四十出头，专业人士，单身多年。所谓单身，闺密之间其实心照不宣，她并非没有对象，只是从未将任何人视为另
2026-05-08 02:00 HKT
九宫格