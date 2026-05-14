Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 马会与法国多维尔市签MOU 加强马匹药物兽医科学等合作 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

马会近年积极推动香港马匹运动发展，昨日更同法国多维尔市签署合作备忘录（MOU），加强双方喺马匹运动发展多个领域上嘅合作，为期3年。法国驻香港及澳门总领事杜丽缇话，是次合作建基于互信、共同价值以及对卓越马术嘅追求，而这份备忘录将注入新动力，非常乐见法国与香港喺赛马领域嘅伙伴关系提升至新层次。

　　双方合作内容涵盖马匹健康及福祉交流、赛驹供应、骑术训练及马球训练4大范畴，包括将在马匹药物、福祉实务及兽医科学方面开展合作研究，提升预防、诊断及治疗马匹疾病嘅水平。在「香港赛马会退役赛驹骏展新生计划」（RESTART）合作伙伴Champs Legacy嘅支持下，香港退役赛驹将移居法国及接受再培训等安排。

退役赛驹赴法「安老」

　　多维尔市获公认为欧洲马术卓越枢纽，拥两座赛马场、大型马球赛事、提供骑术认证嘅世界级训练中心（Pôle International du Cheval）及领先全球嘅「ARQANA」马匹拍卖行。双方将联同「ARQANA」鼓励及促进合作机遇，多维尔市亦将为当地代理商、育马者，以及有意购置赛驹嘅马会相关人士，安排参观及交流活动。

　　此外，多维尔市也规划旅游套票，包括度身订造骑术及暑期课程予马会会员，以及规划马球学习课程；并支持马会会员参加将于每年8月在多维尔市举行嘅「亚洲马球杯」（Asia Polo Cup），首届赛事将于今年揭幕。

KellyChu
 

多维尔市是法国西北部沿海旅游胜地。
多维尔市是法国西北部沿海旅游胜地。
最Hit
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
01:38
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
突发
6小時前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
6小時前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
10小時前
美国总统特朗普抵达北京开始访华。
01:03
特朗普访华︱团队抵达下榻酒店 逾百人围观车队驶过︱持续更新
大国外交
4小時前
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
影视圈
10小時前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
17小時前
爱回家丨开播9年逾30位角色离开 拆散有情人细龙生夫妇最经典 2老戏骨因病离剧组
爱回家丨开播9年逾30位角色离开 拆散有情人细龙生夫妇最经典 2老戏骨因病离剧组
影视圈
11小時前
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
影视圈
11小時前
周日(五月十七日)沙田赛事焦点之一，离不开天王郭富城 (图) 名下的「舞林盛宴」在港初出，届时将由方廐主帅莫雷拉执缰。
莫雷拉周日为郭富城効力
马圈快讯
10小時前
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
时事热话
7小時前
更多文章
舞狮吐出一对对联︰「活力非遗．青年荟萃」，寓意今年嘅非遗月节目丰富，展现非遗活力，亦系各非遗青年才俊汇聚、大展身手嘅舞台。
KellyChu - 料主要活动项目吸引25万人次参与 「香港非遗月2026」月底登场 | Executive日记
中华传统文化源远流长，为积极推动非物质文化遗产嘅保护和推广工作，康乐及文化事务署（康文署）非物质文化遗产办事处（非遗办）去年举办首届「香港非遗月」，今年再接再厉，继续以「香港处处有非遗」为主题，于本月30日起呈献为期一个月嘅精彩活动。今届规模更胜去年，涵盖逾100项非遗项目，包括超过50场非遗表演和80个非遗推广摊位，以及40个考察活动。 　　非遗办总监吴雪君于日前举行嘅节目简介会上表示，去
2026-05-13 02:00 HKT
Executive日记