KellyChu - 马会与法国多维尔市签MOU 加强马匹药物兽医科学等合作 | Executive日记

马会近年积极推动香港马匹运动发展，昨日更同法国多维尔市签署合作备忘录（MOU），加强双方喺马匹运动发展多个领域上嘅合作，为期3年。法国驻香港及澳门总领事杜丽缇话，是次合作建基于互信、共同价值以及对卓越马术嘅追求，而这份备忘录将注入新动力，非常乐见法国与香港喺赛马领域嘅伙伴关系提升至新层次。



双方合作内容涵盖马匹健康及福祉交流、赛驹供应、骑术训练及马球训练4大范畴，包括将在马匹药物、福祉实务及兽医科学方面开展合作研究，提升预防、诊断及治疗马匹疾病嘅水平。在「香港赛马会退役赛驹骏展新生计划」（RESTART）合作伙伴Champs Legacy嘅支持下，香港退役赛驹将移居法国及接受再培训等安排。



退役赛驹赴法「安老」



多维尔市获公认为欧洲马术卓越枢纽，拥两座赛马场、大型马球赛事、提供骑术认证嘅世界级训练中心（Pôle International du Cheval）及领先全球嘅「ARQANA」马匹拍卖行。双方将联同「ARQANA」鼓励及促进合作机遇，多维尔市亦将为当地代理商、育马者，以及有意购置赛驹嘅马会相关人士，安排参观及交流活动。



此外，多维尔市也规划旅游套票，包括度身订造骑术及暑期课程予马会会员，以及规划马球学习课程；并支持马会会员参加将于每年8月在多维尔市举行嘅「亚洲马球杯」（Asia Polo Cup），首届赛事将于今年揭幕。



KellyChu



多维尔市是法国西北部沿海旅游胜地。