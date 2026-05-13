庄芳菲 - 耳水不平衡困扰身心 中医治耳眩晕防复发 | 中大说中医

耳水不平衡虽非致命疾患，然而若得不到妥善治疗，反复发作，对生活质量的负面影响不轻，甚为困扰身心。中医对此症的调治，具独到优势，能收标本兼治佳效。



文：庄芳菲 图：资料图片



不少人会突然感到天旋地转，甚至伴随耳鸣、耳胀，在排除脑部或其他病变后，或会被诊断为「耳水不平衡」。其实「耳水不平衡」并非正式的病名，而是对内耳疾病引起的眩晕——美尼尔氏症的俗称。临床上因耳石脱落导致眩晕的耳石症，亦常被包括在「耳水不平衡」的范畴内。而近代中医将以上由耳窍病变所引起的头晕目眩、如坐车船、天旋地转为主要特征的疾病称为「耳眩晕」，属于难治性疾病之一。虽然不会致命，但反复发作却足以影响生活品质。其中的美尼尔氏症，甚至会导致不可逆转的听力下降。



协助人体平衡的内耳



人体的平衡系统靠内耳前庭、视觉和肌肉关节的感觉共同维持。当耳水（内耳的内淋巴液）压力或成分异常，就可能出现眩晕。美尼尔氏症患者常在30至50岁间首次发病，症状包括反复发作的旋转性眩晕、耳鸣、耳胀及听力波动性下降。耳石症则因内耳耳石脱落进入半规管，干扰耳水流动，造成短暂而剧烈的眩晕，和特征性的眼震表现。这些情况在临床上并不罕见。



《黄帝内经》早有记载



中医典籍《黄帝内经》早有「脑转耳鸣」的记载，与现代耳水不平衡的表现相近。中医的耳眩晕病因，可分为虚实两端。实邪主要为风火、痰饮；虚可以是气、血、精的亏虚，与肝、脾、肾三脏密切相关。



．虚证：肾虚、脾虚，导致髓海不足、气血亏虚，清窍失养。



．实证：外邪侵袭、痰瘀阻滞、肝阳上亢或寒水上泛，蒙蔽清窍。



治疗不仅要止晕止呕，更要治风火、化痰饮，补虚损，减缓每次发病的严重程度，减少复发机会。



着重标本兼治



中医调治耳眩晕，不只止晕，更要调养，以达标本兼治的疗效：



．中药内服



分期论治。如急性期常用天麻、石决明、半夏等平肝熄风，止晕止呕；缓解期依患者体质加减用药，改正脏腑偏性。化湿除痰的半夏白术天麻汤、平肝潜阳的天麻钩藤饮、滋养肝肾的杞菊地黄丸、补脾养血的归脾汤等，皆是常用方药。



．针灸疗法



刺激百会、风池、太冲、内关、合谷等穴位，能醒脑开窍、平肝熄风，定眩止呕。



．耳穴治疗



透过耳针或王不留行籽贴压肾、肝、脾、内耳等穴位，辅助调整脏腑，改善症状。



．饮食与生活调养



饮食方面，建议各自按体质进食健脾利湿的薏仁、茯苓，补肾养耳的黑豆、枸杞，以及清肝潜阳的菊花、决明子。富含咖啡因的浓茶、咖啡及高盐食物会影响耳水循环，油腻、辛辣的食物易生痰火，加重病情，皆应避免进食。生活上，宜保持规律作息，避免熬夜与过度劳累。太极、八段锦、游泳等运动有助改善循环。眩晕发作时更应卧床休息，保持环境安静及幽暗。



．急性期治疗



可配合西医药物快速止晕止呕，配合低盐饮食；针对耳石症患者，则按病情接受相应的耳石复位法。中医则以中药及针灸，止晕定眩，镇静安神。



．缓解期调理



透过中药健脾补肾，化痰利水，平肝潜阳，调整脏腑阴阳平衡。以中西医配合模式缓解病情，提升生活质量。

纳入中医



优势病种



中华中医药学会于2018年将耳眩晕（美尼尔氏症）纳入39个中医优势病种之一，并为其制订了相应的诊疗方案。中医强调辨证施治，从脏腑功能入手，配合针灸、耳穴、饮食及生活调养，能在缓解症状的同时，改善体质，预防复发。



必须注意的是，患者切勿自行判断或胡乱服药，应寻求专业中医师诊治，方能获得最佳疗效。



香港中文大学

中医学院专业顾问

庄芳菲博士



急性期常用天麻入药。

刺激内关穴定眩止呕。

针灸耳穴疗法。