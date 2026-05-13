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小董 - 现代养生保健学 | 轻松养生

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小董
2小時前
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生活 专栏
內容

　　小董每天都听到一些关于养生保健学的谬论，已经近乎伤害中医体系的情况了，有见及此我决定把正确的养生保健跟大家讲解。免得将来人口老化之余，疾病与病痛成为了附属品。

　　现代养生保健学是一门融合现代医学、传统养生智慧、营养学、心理学、公共卫生学等多学科理论的综合性应用学科，它跳出了传统养生「单纯调养」的局限，也区别于临床医学「治病为主」的核心，以主动健康、预防为先、身心同养、全周期呵护为核心，系统性研究人体健康维护、疾病预防、体质优化与生命质量提升的规律和方法。

　　这一学科以人体生命运行规律为根本，既传承中医「天人合一、阴阳平衡、治未病」的养生精髓，遵循自然节律调养身心，又依托现代医学科研成果，用科学数据指导健康实践，摒弃盲目养生的误区，实现传统理念与现代科学的有机结合。其研究范畴覆盖全生命周期，从青少年体质培育、中青年健康维系，到老年病预防与衰老延缓，兼顾生理、心理、社会环境三重维度，打破了「养生仅针对病患或老人」的认知偏见。

　　核心内容则涵盖科学膳食、适度运动、规律作息、心理调适、环境适配、体质调理等多个方面。它倡导个体化养生方案，根据不同人群的年龄、体质、生活习惯制定专属保健策略，比如针对职场人群的压力疏导、久坐防护，针对老年群体的慢性病防控、骨骼养护，而非千篇一律的养生方法。同时亦借助现代科技手段，通过健康监测、体质评估，让养生保健更具精准性、科学性与可操作性。

　　不同于被动治疗疾病，它的目标是增强机体免疫力、预防慢性疾病、缓解亚健康状态、延缓身体衰老，最终实现生理健康、心理健康与社会适应能力的统一。小董相信，这4堂共6小时的轻松养生课堂能够令大众对养生的概念重新认识，及以正确的态度和方法去为自己的健康作打算，绝对值得。上课的形式有实体或在电话或电脑上听课，万勿错过啊！

学贯中西的大爱中医师博士
小董

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2026-05-06 02:00 HKT
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