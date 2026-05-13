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张诺 - 吉澳庆祝天后诞 | 任意行

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张诺
2小時前
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生活 专栏
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　　每年农历三月廿三日的天后诞庆祝在本地各乡各村遍地开花，源于昔日依靠捕鱼为生的香港居民都敬拜天后，祈求出海平安、风调雨顺。难得的是香港已从渔村转型为大都市，这传统节日不但保存下来而且越来越受重视。

　　今年天后诞正日适逢在周六，有幸跟随朋友到吉澳岛，体验热闹的在地风景。我们清早到达沙头角乘坐小船，途中经过鸭洲，遥望内地的盐田港，大约15分钟便登陆被誉为「大鹏明珠」的吉澳岛。上岸时听到锣鼓喧天，原来醒狮已舞动起来，欢迎到访的游客。

　　岛上正举行「MeGoOut乡村美食嘉年华暨吉澳天后诞庆典」，由乡郊保育办公室资助、中文大学主办，与岛上居民携手，推广吉澳的客家文化和小岛风景，同时为传统庆节活动注入新意。

　　我急不及待走到市集，立即被梅菜曲奇所吸引。原来主办单位鼓励村民研发有在地特色的小食，结果发现以梅菜做馅料的曲奇效果很好，另外一档的油甘子酱马卡龙也有惊喜，吉澳二嫂的芝麻花生茶粿当然也不能错过，再加一樽紫贝天葵，非常满足。

　　吉澳岛坐落在著名的印洲塘，吃过各式小食后，便去登山看海。在码头右转，到了吉澳村公所便会看到前往高棚顶的指示牌，由此大约行20分钟便到达高栅顶。天公做美，雨后天朗气清，在山上俯瞰东澳湾、澳背塘和印洲塘，景致美不胜收，远离山下的繁华热闹，享受一刻的宁静。

　　除天后诞外，吉澳每十年还会举行一次「安龙太平清醮」。醮会准备工作通常在前一年农历九月开始，村民会先「上表」，向天庭禀告醮会安排。醮期前又会封山，禁止伐木，以表示对山林与生命的尊重。

张诺

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2026-05-08 02:00 HKT
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