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KellyChu - 中电庆祝125周年 与公众一起创作 启德变电站添新姿彩 学生街坊挥笔绘香港情 | Executive日记

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KellyChu
5小時前
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为全港超过600万市民供应电力嘅中电，今年庆祝125周年，特别选择美化位于启德新总部附近嘅承启道变电站，为社区注入活力。是次美化活动将变电站外墙变身成为一幅巨型画布，刻画狮子山下嘅九龙城及启德今昔面貌。中电亦邀请区内学生、街坊以及不同界别社会人士参与绘制。上周六区内几间学校嘅同学仔率先拎起油漆刷体验呢次公共艺术活动，大家都好认真咁喺墙上一笔笔涂上颜色，场面欢乐。

展现飞机掠过狮子山

　　据悉中电前期邀请咗本地艺术家设计呢幅巨型壁画。细心欣赏画作，于变电站左侧嘅建筑外墙，可以见到昔日中电工人铺设电缆，让电力供应至山上住宅区嘅情况，以及中电位于亚皆老街嘅旧总部建筑，甚至九龙城区内商店林立嘅繁华盛况，反映香港人在狮子山下打拼嘅奋斗年代。

　　变电站右侧外墙则显示咗今天九龙城区嘅摩登市面，包括有中电总部和启德体育园等新地标。壁画中嘅电动车、低空经济及可再生能源设施等元素，亦展现咗中电对可持续未来嘅愿景，以及对未来和香港嘅信心和长期承诺。

　　虽然艺术家没有画下旧启德机场，但壁画上方其实有一架飞机正在飞越九龙城市区，而飞机下方嘅跑道，事实上系变电站本身嘅建筑设计。将建筑本身融入作品嘅处理，非常有心思。小妹好期待见到成品面世，届时定必会吸引途人驻足欣赏打卡，更可从画中了解多一些香港嘅历史文化。

　　中电自2021年推出呢个社区美化计划，至今已华丽变身嘅变电站有11个，分布在油尖旺、观塘、深水埗、九龙城等多个地区，成为街上一道独特风景。中电表示，计划目的以实际行动连结社区，希望市民透过体验活动，增加对当区嘅认识和认同感，并加强对节能减碳及可持续发展嘅了解。

KellyChu
 

参与者化身小小艺术家，在巨型画布上挥洒创意。
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学生和老师们齐动笔，画出九龙城今昔面貌。
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2026-05-09 02:00 HKT
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