冯榕榕（Ruby） - 高订时装新定义 | 榕榕细语

Met Gala一向是时装界最受瞩目的年度盛事，既是慈善晚宴，亦是红地毯文化的集中展演。它最特别之处，在于来宾不止是「穿得漂亮」，而是要以造型回应主题，将衣着升格为一种观点与叙事。今年主题为「Fashion Is Art」，正好点出这场盛会最核心的命题：时装不但是装饰，也可以是一种艺术表达。



在这样的语境之下，高级订制服Haute Couture的意义便变得格外重要。它并非一般所谓的高级衣服，而是建立于严谨工艺、精密剪裁与大量人手制作之上的服装系统。真正的Couture，往往不靠最直接的夸张取胜，而是以技术、比例、布料与结构说话。当设计足够成熟，低调本身也可以成为一种力量。



今次引起热议的Chanel造型，主角是印度模特儿Bhavitha Mandava。这套服装之所以成为话题，并不单因为外形看似日常，反而正因为它将日常语言重新转化为高级时装的语言。对不少只看第一印象的观众而言，它像是一套带有denim影子的衣着；但对熟悉时装工艺的人来说，真正值得留意的，是它如何以Couture手法处理布料、质感与视觉效果，将熟悉的元素重新塑造成另一种层次。



这亦正好呼应今届主题「Fashion Is Art」。当时装被放进艺术的框架之中，重点便不再只是华丽与否，而是作品能否传达概念、工艺与叙事。Chanel今次的做法，正是以精细布料技术与克制的设计语言，去回应「时装即艺术」这一命题。表面看似简单，实际上却蕴藏极高的制作要求；看似轻描淡写，却是将设计功力藏于细节之中。



网上之所以出现两极反应，正因为大家对Met Gala的想像，往往仍停留在「一定要够夸张、够戏剧化」的框架。然而，时装与浮夸从来不是等号。真正有份量的作品，有时反而不是最喧哗的那件，而是最懂得以工艺、材质与分寸感建立存在感的那件。Bhavitha Mandava这套Chanel造型，正正提供一个很好例子：它不是用声量取胜，而是用技术与语境取胜。



若只从表面判断，这套造型也许容易被误解；但若从Met Gala主题出发，再回看Chanel所处理的Couture语言，便会发现它其实相当贴题。它回应的不止是红地毯的视觉期待，而是今年「Fashion Is Art」所提出的深层问题：当时装成为艺术，它是否必然要张扬？答案显然是否定的。真正高明的设计，往往懂得在克制之中，留下最耐人寻味的余韵。



冯榕榕（Ruby）