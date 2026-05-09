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林静 - 邂逅蒙娜丽莎 | 红棉树下

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林静
6小時前
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生活 专栏
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　　近期沙田文化博物馆经常人山人海，名画蒙娜丽莎真是魅力没法挡。

　　但这次看的不是真迹，而是透过多媒体和互动装置所带来的沉浸式体验，穿越时空探究《蒙娜丽莎》背后的故事。

　　其中一段纪录片很有趣，讲述多年前这名画从罗浮宫被偷走的经过。1911年8月的一个清晨，画作从博物馆内悄然消失，而在失窃后整整28个小时才被发现。当时它被挂在走廊的一角，夹在数幅作品之间，毫不起眼。原来窃贼是罗浮宫一名意大利维修工人，他藏身于衣柜，等到博物馆关闭后才悄悄带走画作。保安员见到他身穿制服，还替他开门离开罗浮宫。

　　贼人声称只是想将蒙娜丽莎「带回意大利」，他最终只服刑了8个月。有人说这次盗窃案是史上最成功的「免费行销活动」。事发后蒙娜丽莎地位彻底改变，成为全球最知名的画作，如今是罗浮宫唯一受厚重防弹玻璃保护与全天候安保的展品。

　　二战后蒙娜丽莎曾被借展至美国与日本，引发前所未有的观展热潮。以它目前的价值，现在外借离开罗浮宫的机会应该微乎其微。

　　今次在香港的展览更着重怎样解读这幅名画，它的历史，对画家达文西的重要性，以及创作时意大利社会文化的发展和氛围，有系统而且资料丰富，编排得有趣味，参观者不只是打卡，很多都细心欣赏。

　　要特别一提展览中的画作互动，只需在画作上移动放大镜，便可拆解9个位置的含意，由面部表情、身穿服饰和身后的风景，犹如上了一课蒙娜丽莎美术史。

　　相信很多人经历了这次初邂逅，日后再到法国罗浮宫看真迹时，会有更深领会。

林静

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