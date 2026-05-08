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郑晓光 - 由太空「落地」的氢能 | 能源Don家

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郑晓光
1小時前
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生活 专栏
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　　月有阴晴圆缺，月相改变令人以为自己看见月亮不同面貌，但你可知道在地球生活的我们，一直只观察到月球的同一面？受潮汐锁定影响，月球永远以同一面示人，而它的背面总带着神秘感。上月美国重启探月任务，四名太空人不但创下距离地球最远的飞行纪录，更亲眼观察到月球背面的一片荒凉。

　　我不是航空技术专家，但对探月任务涉及的能源感兴趣。从报道得知，火箭一般使用液态氢作为主要燃料，原因包括：燃烧效率高，为火箭提供强大能量升空；氢燃烧时只产生水，没有碳排放或其他污染物，对环境而言友善；质量能量密度高，减轻火箭燃料重量，从而运载更重的卫星或有利开展深空探测。

不少能源科技的发展历程相似，一开始源于军工科技，随着技术成熟，相关科技逐渐「落地」，转为商业及民用，而氢能就是其中一例。在重启载人探月的四月，有两件事印证氢能普及化进程。

　　国家近年积极推展氢能在不同行业的应用，由中国自主研发的兆瓦级氢燃料航空引擎搭配在无人运输机上，四月在湖南首飞成功，属全球首例。虽然今次飞行时间仅约16分钟、航程36公里，但标志着国家掌握控制氢燃烧、处理液态氢及引擎的极端温差，以及抗「氢脆」等精密技术，氢能航空未来有望拓展至无人货运、海岛物流等领域。

　　氢能技术越趋普及，不一定要成为太空人或机师才有机会接触氢能，作为车主的您，日后在日常驾驶也能感受氢能的高效和便捷！煤气公司在香港致力发展氢能，设于公司北角总部大楼的全港首个「商厦电动车氢能充电系统」就刚在四月底启用。

　　因应电动车普及，不少商业大厦考虑增设充电设施，惟部分商厦或受制于原有电力系统负荷不足而未能设置。商厦电动车氢能充电系统采用「樽装本地氢模式」，先将本地生产的氢气注入气瓶，运送到商厦并接驳至氢能设备发电，为电动车充电桩供电。此氢能方案灵活度高，大厦毋须大规模升级电力设施亦可部署充电系统。

　　展望日后，这套系统可配合使用在将军澳堆填区生产的绿氢，达至零碳供电，而绿氢生产项目将在今年启动，绿氢应用可谓近在咫尺。

　　人类上一次执行探月任务已超过半世纪前，当时还是孩提时代的我隔着电视，看到地球另一端以液态氢为燃料的火箭，将太空人送到月球，探索未知领域；霎眼间数十年过去，我透过在能源企业的工作，亲身参与及推动氢能发展，见证香港迈向氢能未来。

香港中华煤气有限公司香港业务营运总裁
郑晓光

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