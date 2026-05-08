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胡慧冲 - 小心泰国野味团？ | 笔泰冲动

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胡慧冲
1小時前
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生活 专栏
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    近日一宗「前军人参加野味团后被带到KK园区，再成功逃走」的事件在网上引起极大关注。事件曝光后，不少人都替当事人的经历感到震惊，同时亦令外界再次关注东南亚跨境电骗与人口贩运问题。

    不过，随着事件越来越多人讨论，坊间亦开始出现一些值得进一步了解的地方。首先，目前最详细的内容大多来自当事人口述，外界暂时未见到太多完整官方时间线，包括如何被带离泰国、实际被困位置，以及最终如何成功回到安全地区等。如果日后能有更多官方资料，相信会令整件事更加清晰。

    另外，事件中的「野味团」亦引起不少讨论。中国内地本身都可以品尝很多野味，为甚么要走来泰国享用呢？背后是否涉及一些灰色中介安排，值得社会关注。

    此外，当事人曾提到自己在逃亡期间与外界保持电话联络。由于边境山区环境复杂，部分网民亦好奇，手机在长时间逃亡期间如何保持电量与讯号。这些看似细微的生活细节，其实亦是外界希望了解更多的地方。

    当然，提出疑问并不代表否定事件本身。近年东南亚电骗与人口贩运问题确实存在，亦已有不少真实个案。社会关心的，其实是希望事情能有更完整与透明的资讯，让公众真正了解事件经过，同时提醒更多人提高警觉，避免再有人误堕类似陷阱。

胡慧冲

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