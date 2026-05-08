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张诺 - 乡议局音乐节庆生 | 任意行

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张诺
1小時前
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生活 专栏
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　　国庆假期到沙田石门，参加新界乡议局百周年音乐节，意想不到的是，现场满是年轻面孔，气氛充满活力，完全打破了传统庆祝活动的刻板印象，处处散发创意。

　　到达乡议局大楼时中庭正举行街舞比赛，有点像打擂台。两名舞者互相比拼，举手抬足之间看扁对方，然后以舞步较量。来自福建的13岁的参赛者明显技胜一筹，多次凌空打转，动作清脆利落，即时掌声雷动，结果少年得了全场冠军。原来这次比赛对各参赛者意义重大，让他们在即将举行的大湾区比赛前有机会作交流预赛。对街舞有兴趣的要密切留意这大赛了。

　　另一边是「爆旋陀螺」比赛，原来这款游戏又再流行起来，气氛热烈。晚上的重头戏是小型音乐会，演出阵容包括「Hip Hop 诗人」Novel Fergus，乐队Cozy Syndrome以及偶像女团IdG Group。打头阵的新晋女团HANAMARU是五位可爱少女，又唱又跳，带起全场气氛，充满青春气息。另一热点是广东歌派对，由DJ轮流打碟，经典金曲响起，将大家带回广东歌黄金年代，全场观众挥手大合唱。

　　大楼内设有多个小型摊档，有年青人售卖本地原创手作，有时装饰品和创意小物等，也有本地出产的干果零食，黄皮冲剂等尽显本土特色。中庭四周挂上多个彩灯花牌，是新界地区节庆常用的装饰，入夜后光影斑斓，衬托着场内各式年轻人活动，是一次传统与潮流的完美融合。

张诺

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