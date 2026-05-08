林靖风 - 嘉年华、圣母号与玛利欧 | 优雅以后

《罪恶嘉年华》的主角对儿子莫兰度说：「想起一个人，那个人就与我们同在。」这是一个关于回忆的荒诞写实故事，在巴西军政府独裁的年代下，凶杀案就如嘉年华一般热闹。在其中运用了各种象征元素如烈日下的尸体、鲨鱼内的断肢、被改建为医院的电影院和生死注册处，来诉说每一个「难民」都需要经历的荒诞日常。



《末日圣母号》透过外星人与人类的接触及拯救地球的故事，呈现了一段超越语言与物种的友谊诞生过程。当格雷斯博士得知自己有机会平安返回地球时，他拥抱了波光星人洛奇；对方不解这个动作而回应说：「怎知道拥抱几时完？」或许每个人心中都在期待一个永恒的拥抱，只是没有人愿意说出口而已。



《超级玛利欧银河大电影》承袭了玛利欧兄弟系列一贯「拯救人质」的历险元素，并以更为华丽的画面呈现。片中重现多个来自《超级玛利欧 奥德赛》的场景，如沙漠、金字塔、恐龙森林与宇宙世界；加入耀西一同冒险，让剧情添上可爱气息，同时亦藏有皮克敏的彩蛋，营造出近于《任天堂明星大乱斗》的热闹气氛。被变成婴儿的路易吉说：「我脑中所有可怕的想法都消失了。」整部电影贯彻任天堂一贯的刺激与趣味元素，并在画面与音乐上延续游戏的独特视角。



林靖风