李纯恩 - 销魂饭 | 好好过日子

连续两天午饭时间约朋友在太古广场的Tea house见面，吃了两顿叉烧蛋饭。Tea house的叉烧用得好，尤其是我爱吃的「肥㶶叉」，梅头肉最丰腴的部位，糖汁流挂，表面被火烤得焦香，鲜香无比。荷包蛋也煎得好，蛋白边缘煎得焦黄微脆，红红的蛋黄仍然溏心。这碟饭端上来，淋上深褐色的特制酱油，光看卖相已先声夺人。然后破开荷包蛋，橘红色的蛋黄如岩浆般流出，铺泻在白饭叉烧上面，蛋香肉鲜，好吃极了。



自从周星驰的《食神》将这碟饭命名为「黯然销魂饭」之后，许多店家也就把叉烧蛋饭叫了这个名字，虽然如此，这碟饭能不能令人销魂，还是要看店家的用料和工夫，真能销魂者其实不多。



有时家里没有叉烧，退而求其次，做个餐蛋饭也好。午餐肉须用「长城牌」的火腿午餐肉，鸡蛋须买红心蛋。煎荷包蛋的时候要多放点油，才能把蛋白的边缘煎得微焦微脆而蛋黄依然溏心。午餐肉切片略煎香即可。然后用糖和老抽熬一点带甜味的酱油淋在餐蛋饭上添色添味，这一碟饭也销得一半魂。餐蛋饭好吃，餐蛋面也好吃，用「出前一丁鸡蓉面」来做，味道最合适。上个月在上海住静安香格里拉酒店，club lounge 的早餐里有「午餐肉鸡蛋出前一丁面」，吃了一碗，立即解了乡愁。



午餐肉中外都有，种类繁多。老友Fanny 的儿子在波兰工作，她常飞华沙去探望，有次回来给我带了两罐波兰午餐肉，说味道不错可以一试。我用来配了日本红心鸡蛋加五常大米饭，做出来的餐蛋饭果然不同凡响。



李纯恩