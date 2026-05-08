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查小欣 - La Scala上海必食餐厅 | 查乜料

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1小時前
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生活 专栏
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　　在上海，入住兴业太古汇上海素凯泰酒店（The Sukhothai Shanghai），酒店被评选为「米芝莲星钥酒店」、「福布斯四星酒店」及获颁多个国际奖项，深受泰国王室青睐，房间的布置和酒店的氛围充满泰式风情，很有度假悠闲感。

　　跨越地域，在上海的泰式主题酒店，享受精致的意式晚餐，位于酒店大堂的意大利餐厅La Scala，装潢如意大利文艺复兴时期的花园，主厨团队推崇新鲜食材及简洁风格，更有熟成30日的澳洲M6—7和牛战斧、熟成14日的美国顶级肉眼扒及意想不到的熟成马友鱼。

　　六道菜式晚宴配法国、中国及澳洲佳酿，Amuse bouche以艳红的肥肝冻糕，树莓，Kaluja 9年鲟鱼子酱+脆炸鳕鱼饼作前奏。前菜：薄片金枪鱼配金枪鱼酱，味鲜嫩滑，配法国传统佳酿：卢瓦河谷爱古酒庄白葡萄酒，相得益彰。

　　意大利饭，用鳖虾烩饭，配鳖虾tartare及斯塔奇戴拉奶酪拍拖上枱，第一时间吃下tartare，umami ，啖口清香的白酒，饭粒软硬适中。

　　期待的熟成马友鱼来了，经熟成工序，鱼肉紧致，鱼味更浓，配微甜的宁夏源点酒庄雷司令干白葡萄酒，齿颊留香。安格斯M5牛柳，刚熟，粉红肉质嫩滑，淋上秘制的白兰地咖啡肉汁，配澳洲红酒，入魂。

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