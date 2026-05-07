张诺 - 湖南长沙爱晚亭 | 任意行

自从有了高铁，短途旅游的版图顿时大大扩阔，早前趁春暖花放，到了一转湖南长沙。车程四小时，在车上吃份早餐，回几封电邮便到站了。窗外的地貌也是从岭南丘陵渐变为湘中平原，油菜花田明黄耀眼，像大地铺了一层薄薄的阳光。



到站时才上午十点多，没有半点旅途劳顿，我决定直奔岳麓山。此行最想看的是爱晚亭。小时候读唐代诗人杜牧的《山行》，很喜欢「停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花」这两句，一直很想看看诗中小亭的景色。



相传清代学者袁枚到岳麓山游览，看到当时的红叶亭，取杜牧诗句的意境，建议将红叶亭改名为爱晚亭，后来由湖广总督毕沅将红叶亭正式改为爱晚亭。



沿着岳麓书院旁的缓坡上行，春日的山路绿荫初合，游人还不算拥挤。转过一个弯，蓦然就看见它了，爱晚亭静静地立在山坳处，重檐攒尖，碧瓦朱栏，坐西向东，三面环山，亭前有泉水流过。



春天的爱晚亭没有秋日红枫的张扬，另有一种含蓄的美。亭畔的古枫刚抽出嫩叶，新绿层层叠叠，漏下斑驳的光影。我坐在亭中的石凳上，听风穿过林梢，看光影在石板上缓缓游移，时间仿佛慢了下来。



亭中游客渐多，我便沿着石级往山上走，人声很快远去，山路复归宁静。途中寻了间山间茶居，在露天座位坐下，呷一口热茶，静静感受山中的灵气。歇够了再起步，本以为很快登顶，没想到岳麓山远比想像中宽阔，索性原路折返。从下山的方向回望，爱晚亭又是另一番景致。



这次只见满山新绿，下回，定要在秋天来，看看红叶映衬下的小亭，该是何等模样。



张诺