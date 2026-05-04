KellyChu - 13岁愿望童以画笔抗病 办个展诉说缤纷避风港 | Executive日记

Make A Wish（愿望成真基金）一直支持重病儿童实现愿望。小妹近日到中环士丹顿街嘅画室JPS Gallery，参观咗13岁愿望童一朗嘅个人展览「一朗的愿望细胞」（Seeds of Wishes），佢色彩缤纷嘅卡通画作充满童趣和欢乐氛围，极具感染力。



一朗喺2023年被诊断出罹患危及生命嘅罕见病「EBV NK LPD」（EB病毒阳性NK细胞淋巴组织增殖性疾病）。在日以继夜嘅病榻时光与接踵而至嘅化疗日子当中，画本成为其重要心灵寄托。去年经医护人员转介，一朗申请咗愿望成真基金嘅服务，而对举办个人展览嘅期盼，亦成为佢对抗病魔嘅转捩点，赋予佢跨越医院围墙嘅力量。



本次展览透过一幅幅独一无二、风格鲜明嘅画作，诉说一朗抗病过程中嘅思绪与经历，不仅展示咗呢位患病少年对艺术嘅无比热爱，更见证佢如何以无尽想像力建构出一片避风港。初期作品纪录一朗在医院嘅日常，佢发挥「鬼马」本色，将医疗团队化身为游戏角色，把「针筒」想像成战斗中嘅「针筒小队」，以幽默化解恐惧。随着身体状况稳定并重获健康，其作品亦开始转向缤纷嘅色彩，描绘对未来憧憬——从品尝心爱嘅寿司，到宏大嘅「海底大学」乌托邦场景，展现出愿望成真所带来嘅希望和力量。望着一朗嘅作品，可见他如何苦中作乐，以及感受到他对生命嘅热爱和韧性。展览期由即日起至本月16日结束。



KellyChu



一朗嘅卡通画色彩缤纷。