Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 13岁愿望童以画笔抗病 办个展诉说缤纷避风港 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
12小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　Make A Wish（愿望成真基金）一直支持重病儿童实现愿望。小妹近日到中环士丹顿街嘅画室JPS Gallery，参观咗13岁愿望童一朗嘅个人展览「一朗的愿望细胞」（Seeds of Wishes），佢色彩缤纷嘅卡通画作充满童趣和欢乐氛围，极具感染力。

　　一朗喺2023年被诊断出罹患危及生命嘅罕见病「EBV NK LPD」（EB病毒阳性NK细胞淋巴组织增殖性疾病）。在日以继夜嘅病榻时光与接踵而至嘅化疗日子当中，画本成为其重要心灵寄托。去年经医护人员转介，一朗申请咗愿望成真基金嘅服务，而对举办个人展览嘅期盼，亦成为佢对抗病魔嘅转捩点，赋予佢跨越医院围墙嘅力量。

　　本次展览透过一幅幅独一无二、风格鲜明嘅画作，诉说一朗抗病过程中嘅思绪与经历，不仅展示咗呢位患病少年对艺术嘅无比热爱，更见证佢如何以无尽想像力建构出一片避风港。初期作品纪录一朗在医院嘅日常，佢发挥「鬼马」本色，将医疗团队化身为游戏角色，把「针筒」想像成战斗中嘅「针筒小队」，以幽默化解恐惧。随着身体状况稳定并重获健康，其作品亦开始转向缤纷嘅色彩，描绘对未来憧憬——从品尝心爱嘅寿司，到宏大嘅「海底大学」乌托邦场景，展现出愿望成真所带来嘅希望和力量。望着一朗嘅作品，可见他如何苦中作乐，以及感受到他对生命嘅热爱和韧性。展览期由即日起至本月16日结束。

KellyChu
 

一朗嘅卡通画色彩缤纷。
一朗嘅卡通画色彩缤纷。
最Hit
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
00:55
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
突发
4小時前
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
01:18
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
8小時前
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
00:52
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
突发
4小時前
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
时事热话
4小時前
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
17小時前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
2026-05-03 11:23 HKT
假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓
全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓
投资理财
8小時前
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
影视圈
5小時前
25+英皇群星演唱会｜张敬轩患急性内耳迷路炎 确定取消演出 首场表演后严重不适
25+英皇群星演唱会｜张敬轩患急性内耳迷路炎 确定取消演出 首场表演后严重不适
影视圈
2小時前
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
影视圈
19小時前
更多文章
广东歌派对DJ打碟。
KellyChu - 刘业强即场加码奖金 鼓励年青人 乡议局庆100周年 街舞对决炒热全场 | Executive日记
新界乡议局今年迎来成立100周年嘅大日子，为咗隆重其事，上星期四起一连四日喺石门乡议局大楼举办咗一个活力十足嘅音乐文化节。Kelly同班后生仔女朋友一齐去玩，现场布置咗几个彩灯花棚，好啱打卡，仲有街舞比赛、广东歌派对同本地原创市集等丰富节目，吸引大人细路开心参加，气氛热闹，而乡议局主席刘业强仲力撑参与活动嘅年轻人𠻹。 　　活动其中一个高潮，系街舞对决，小妹见到一名后生仔跳得起劲，瞬间以双手倒
12小時前
Executive日记
Tony一家。
KellyChu - 沪IT人一家极速融入生活　荷兰金融型男喜越野跑 人才揭落户故事 Bakehouse瑞士老板 ：机遇就在这里 | Executive日记
　　自政府推出各项人才入境计划，过去3年已有超过41万宗获批。香港对佢哋而言有咩吸引力？人才办近日就透过全新一辑电视宣传片，邀请包括人气饼店Bakehouse老板在内嘅4位来港人才，分享佢哋选择落户香港嘅故事。 　　Bakehouse瑞士老板Grégoire Michaud唔单止整饼了得，学广东话都一样咁叻。佢今次喺宣传片粉墨登场，指在香港创业令佢可以接触到来自全球嘅客人，更大晒广东话：「机
2026-05-02 02:00 HKT
Executive日记