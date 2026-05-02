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冯榕榕（Ruby） - 低能量穿搭 | 榕榕细语

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冯榕榕（Ruby）
10小時前
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生活 专栏
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　　复活节过后，上班族们多少要面对堆积如山的工作，趁着这几天五一假期，总算可以暂时休息一下。在上班时或者无可避免要披上一些沉闷的穿搭，到了假期的时候总想打扮一下，可是往往力不从心，既想时尚，又想放松，每每成为周末穿搭的矛盾。

　　近年突然冒起的「低能量穿搭」，正正说中了这种心情。它不是放弃美感，而是承认人会有疲倦的时候，衣服不必永远担当「表演」的角色。低能量穿搭的核心，是以柔和轮廓、低饱和色调、宽松剪裁和舒适布料，去换取一种不费力的整齐感。你不需要为了时髦而把自己绑进一身不自在之中，反而可以让衣服先安抚身体，再慢慢回应风格。

　　从时尚角度看，这种风格其实是近年「静奢」、「极简」与「懒人时尚」的延伸，但它比前者更贴近日常，也更带有情绪温度。老钱风讲究低调的质感，极简风讲究干净利落，而低能量穿搭更像是回应一个问题：当我们真的没力气时，怎样保持穿得体面？因此，它常见的不是夸张设计，而是大学T、针织衫、棉质长裤、松身衬衫这些看似普通，却最能让人放松的单品。

　　心理学上，这股潮流也很有意思。穿衣不止是外在包装，它会反过来影响我们的情绪与自我感知；当服装太紧、太硬、太复杂，人会不自觉感到被要求、被催促，甚至连呼吸都像要配合衣服的姿态。相反，当衣服够柔软、够自在，心情也容易跟着松开。低能量穿搭的流行，某程度上就是一种「情绪穿衣」：不是靠强势造型证明自己，而是用一套让自己安心的衣服，告诉身体今天可以慢一点。

　　在这个凡事都讲效率、连休息都要安排得像行程表的年代，低能量穿搭其实很诚实。它承认你可以不想打扮得太满，但不代表不在乎品味；你可以选择松弛，不代表失去风格。真正成熟的时装观，从来不是把自己塞进潮流，而是知道何时该收、何时该放。

　　若想在舒服与时尚之间找到平衡，不妨先从两件单品开始：一件质地好的Oversized针织外套，配上牛仔裤或长裙都成立；另一件是挺身但宽松的直脚长裤，既有修饰度，也不会令你在假期里仍像在上班。低能量穿搭最吸引人的地方，正是它让你在不费力之中，仍然保留一点美感、一点态度，还有一点终于可以喘气的自由。

冯榕榕（Ruby）

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