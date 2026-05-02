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KellyChu - 7 - Eleven 45周年联名Yasaki　复刻香港情怀波鞋保龄球袋 | Executive日记

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10小時前
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生活 专栏
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　　香港7-Eleven庆祝45周年惊喜浪接浪，继早前多款周年限定产品大受欢迎，今期更首度联乘本地80年代波鞋元祖品牌Yasaki，打造45周年联名别注系列，引领大众重拾昔日情怀，缔造时尚与功能兼备嘅日常运动风格。

　　Yasaki作为扎根香港多年嘅本土品牌，陪伴港人成长，呢份情怀亦正好呼应7-Eleven「紧系每一位香港人生活」嘅理念。是次合作系列涵盖5款复刻之作，亮点首推Y729 EVOLVA元祖波鞋，其以1989年传奇鞋款YM729为设计蓝本，保留元祖级复古轮廓之余，更在舒适度上全面进化。配饰方面，除咗重现Y126经典保龄球袋，以及重制经典怀旧Cap帽外，还带来保龄球袋缩小版：Y175迷你保龄球袋，玩味十足且方便日常轻装出行。同时推出嘅全新别注纯棉袜，大胆将7仔招牌三色调与Yasaki嘅经典蓝色糅合，展现独树一帜嘅复古运动风格。

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