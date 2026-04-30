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杨立门 - 印象更新 | 慢活时代

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杨立门
4小時前
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生活 专栏
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　　很长一段时间没去日本了，一来态度上响应一下国家的忠告，二来日本这国家对我已没太多新鲜感，但亲友召集之下，我在复活节假期去了一次大阪和京都赏樱，也可顺道更新一下对日本的认知。得到的第一个印象，是入境程序简化了不少，只要出发前做好网上入境申报，在机场扫码便可过关，纸本表格也照收，因此以前在旺季大排长龙的情况已不复见。同行友人预订了七人车，有面向中国游客的服务，由中国籍的司机把车开到机场交收，并以国语作讲解。所以整个到埗的安排，算是很顺利。

　　我的第一个印象，是日本的整体模样变化不大，游客区依然是人头涌涌，网红商店仍然爆满，但和以前最大的分别，是内地游客减了一半有多，取而代之的是大量西方和东南亚游客，在京都几乎充斥每个角落。我留意到的另一个景象，是街上已看不到有豪华型号的私家车，欧洲的高档品牌房车基本上已绝迹（全程只遇见过一部平治），相信这与日本的经济低迷和日圆疲弱不无关系。

　　恒常不变的，还有超低的物价。记得三十多年前在街头自动贩卖机买罐装饮品约110日圆，今天也只是120日圆。听说当地通胀已很严重，但拿着港元消费，则觉得甚么都打了折扣，在大阪木津鱼市场吃一个铺满厚切「拖罗」的寿司饭也不过百多港元。近期原油短缺，日本的车用汽油价格已飚升，但折合港元售价是每公升十港元，是香港的三分一，对我们这些挨惯「世一」贵油的香港人来说，简直难以置信。

前资深公务员
现任时事评论员
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杨立门

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2026-04-09 02:00 HKT
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