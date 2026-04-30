Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 一串音符 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　邻居家应该有孩子在学吹小号，窗外时常传出一串串清亮的音符，随风飘进屋来。

　　听到这样的小号练习声响，总会想起上海音乐学院。那时候我二舅是音乐学院的学生，他常会带我去学院玩。学院里有许多琴房，琴房总是打开着窗，学生在里面练着各种乐器，各种美妙的乐声就从房中传出来，其中最响亮的，就是一串串小号吹出的滑溜音符，总是听得人精神一振。

　　音乐学院位于上海一个非常漂亮的地段，满街粗壮多姿的法国梧桐树，树后隐着漂亮的小洋房。学院也隐于其中，范围不算太大，宿舍和琴房临街，学生练习的乐声也传到街外，有西乐有中乐，途人经过，听不全一首曲子，风里飘着的都是零星的音符，像丝带一样飘出来，在人耳边绕一圈，又悠悠扬扬飘回去。

　　如今我听见邻居家里的小号声，也是如此，音符弯弯绕绕飘进屋来，转一圈，又悠然飘了出去。美好的记忆便也因此像牵起了一条柔软的丝带，随着那一串串滑溜的音符，在脑子里绕了一阵。

　　黄永玉先生也会吹小号。他说年轻的时候在颠沛的旅途中遇到了心仪的姑娘，只要看到那个姑娘在远处经过，他就会站在窗前吹号。一串音符飘出去，在姑娘身边绕来绕去，就把她绕成了后来的黄太太。

　　永玉先生这辈子画的最后一幅画叫《小夜曲》，图中是年轻的黄先生黄太太，黄太太依偎在黄先生身边，身前有一本乐谱，乐谱上是一串串缠绕他俩一生的音符。

李纯恩

最Hit
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
13小時前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
17小時前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
16小時前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
12小時前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
16小時前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
14小時前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
12小時前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
8小時前
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
影视圈
11小時前
坪石邨商场舖头十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
坪石邨商场十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
生活百科
15小時前
更多文章
李纯恩 - 做减法 | 好好过日子
　　跟老朋友茶聚，说起另一些老熟人，他说已经许久没有联络，时日一久，交情便如书页一样翻过去了。这也不错。 　　年轻的时候，交朋友是做加法，多多益善。上了年纪，这一层关系便开始做减法。 　　这一来是随着时光推移，本来并肩起步的人步调开始有了参差，思想和见识有了分别，渐渐想不到一起，也说不到一起，相处不再像从前般有趣，若是交情不深的人，就慢慢淡出了。 　　二来，年纪大了，见识多了，人
2026-04-29 02:00 HKT
好好过日子