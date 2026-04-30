李纯恩 - 一串音符 | 好好过日子

邻居家应该有孩子在学吹小号，窗外时常传出一串串清亮的音符，随风飘进屋来。



听到这样的小号练习声响，总会想起上海音乐学院。那时候我二舅是音乐学院的学生，他常会带我去学院玩。学院里有许多琴房，琴房总是打开着窗，学生在里面练着各种乐器，各种美妙的乐声就从房中传出来，其中最响亮的，就是一串串小号吹出的滑溜音符，总是听得人精神一振。



音乐学院位于上海一个非常漂亮的地段，满街粗壮多姿的法国梧桐树，树后隐着漂亮的小洋房。学院也隐于其中，范围不算太大，宿舍和琴房临街，学生练习的乐声也传到街外，有西乐有中乐，途人经过，听不全一首曲子，风里飘着的都是零星的音符，像丝带一样飘出来，在人耳边绕一圈，又悠悠扬扬飘回去。



如今我听见邻居家里的小号声，也是如此，音符弯弯绕绕飘进屋来，转一圈，又悠然飘了出去。美好的记忆便也因此像牵起了一条柔软的丝带，随着那一串串滑溜的音符，在脑子里绕了一阵。



黄永玉先生也会吹小号。他说年轻的时候在颠沛的旅途中遇到了心仪的姑娘，只要看到那个姑娘在远处经过，他就会站在窗前吹号。一串音符飘出去，在姑娘身边绕来绕去，就把她绕成了后来的黄太太。



永玉先生这辈子画的最后一幅画叫《小夜曲》，图中是年轻的黄先生黄太太，黄太太依偎在黄先生身边，身前有一本乐谱，乐谱上是一串串缠绕他俩一生的音符。



李纯恩