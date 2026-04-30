冯程淑仪 - 把握观赏古埃及展的「黄金时段」 | WestK 留声机

内地五一黄金周长假期将至，政府预计将有近百万人次内地旅客访港，带动零售、餐饮及酒店等多个行业。西九文化区内博物馆举办的展览、表演艺术节目及活动提供难以复制的特色旅游体验，成为不少旅客必到的文化旅游地标。为便利内地五一黄金周期间访港旅客，M+及香港故宫文化博物馆在此期间均会取消休馆日，维持开放。



香港故宫文化博物馆热门特别展览「古埃及文明大展－－埃及博物馆珍藏」由去年11月中开幕至今已吸引近39万人次参观。展览开幕初期，不少观众反映轮候入场时间过长。博物馆立即作出改善，并由今年2月起，划分上午和下午时段门票，分流入场人流。平日早上（上午10时至中午12时）和黄昏（下午4时至6时）时段的轮候时间明显缩短，周日上午有时毋须排队。上星期四，著名主持及演员郑裕玲（Do Do）和与她在商业电台节目《口水多过浪花》一同「开咪」的主持人，就是趁早上时段前来参观了「古埃及文明大展」，一众主持随后在节目中分享观展体验，对展览内容、策展手法、文创产品乃至导赏服务赞誉有加，令博物馆团队深受鼓舞。



Do Do一行亦参观了于4月中揭幕的「琳瑯－－纽约大都会艺术博物馆世界珠宝珍藏」。展览中黄金饰品引起他们浓厚兴趣，包括古埃及人为保护逝者完整无缺进入来世而制的黄金手指套、哥伦比亚卡利马文化视为具有太阳神圣力量的黄金头饰、印度饰有神祇形象的黄金婚姻项链等。一件件瑰宝的金光背后，不止是精湛工艺，更反映人类文明对永恒、信仰与爱的追求。



「古埃及文明大展」的展期刚过了一半，将于今年8月31日完结，展期完结前7月和8月是暑假高峰期，预计参观人数会非常多。对古埃及文明感兴趣的朋友，不妨善用平日「黄金时段」到访，避开人潮高峰。



冯程淑仪

1至7世纪期间哥伦比亚金匠制作的黄金头饰，在「琳瑯」展览中展出。