KellyChu - 「积金好雇主」迈入11周年 刘麦嘉轩挑战Gen Z潮语 | Executive日记

好老板独门秘笈喺边度？



各位打工仔女，平时返工有无遇过「神队友」老板先？Kelly最近听闻，原来香港真系有唔少「良心好老板」㗎！



由积金局举办嘅「积金好雇主」嘉许计划踏入第11周年，今届主题系「老板你好！对员工好，梗要畀人知道！」。Kelly同积金局朋友倾开，今届嘅申请同获奖老板数字都破晒纪录，有成2,400间机构获嘉许，佢哋加埋雇用超过33万名打工仔女！



计划自2015年开始，11年嚟已有近3,700名守法又关顾员工退休保障嘅好雇主获奖。想知好老板有咩独门秘笈？积金局特别炮制一连十集嘅《积金好雇主 顾好你将来》短片系列，走访咗8间得奖机构，分享佢哋点样将退休保障融入企业文化，留住人才，Kelly隔住个mon都感受到𠮶份职场人情味呀！短片系列仲有积金局主席刘麦嘉轩挑战一场Gen Z职场潮语「快问快答」；积金局行政总监郑恩赐就用独特嘅戏剧风格演绎好老板具备嘅特质。



最后Kelly要提提大家，由于强积金行政工作将会随住最后一个强积金计划于4月底完成加入「积金易」平台而全面改革，而「积金好雇主」嘉许计划亦暂缓举办，以作全面检视，期待好快再同大家见面！各位好老板记得保持初心，善用「积金易」优化员工嘅退休保障，而家就去「积金好雇主」专题网页偷吓师先！



KellyChu



积金局行政总监郑恩赐以独特戏剧风格演绎好雇主具备嘅特质。